Línea directa

Juan nunca pidió nada

UNA LECTORA

"Juan es un hombre común y especial, a la vez. El que lo conoce sabe de lo que hablo. Tiene un poco más de 60 años, de mirada alegre, confianzudo, siempre amable y atento. Chapista y pintor de alma, carpintero, hoy panadero. Le gusta el fútbol y la pesca, pasión que hoy comparte con su esposa. Pero lo de él fue la política, algo que lleva en la sangre. Sus anécdotas lo llevan a fines de los 80 con los radicales, con chocolateadas y choripaneadas. Luego, fue mutando como lo hizo la política. Trabajó con Fernando de la Rúa, Reutemann, Néstor, Cristina, por dar nombres de los grandes. Pero muchos concejales, diputados, senadores de Santa Fe se alimentaron de su trabajo, de su ir y venir con los vecinos de la zona norte de la ciudad, desde Villa Hipódromo, Los Troncos, Yapeyú, La Gran China y tantos otros barrios. Su trabajo fue siempre silencioso. Le prometieron que la próxima lo postulaban; trabajo, materiales para terminar su casa; por supuesto que jamás pasó eso y jamás pidió nada. Más de una vez sacó de su bolsillo para pagar la nafta que gastaba en un domingo de elecciones y jamás pidió un favor. Muchos de estos señores elegidos gozan de jubilaciones de privilegio, y adivinen: Juan vive al día y a veces, de la pesca. Ni trabajo para sus hijos pidió, quienes podrían trabajar en cualquier puesto público, ya sea municipal, provincial o nacional. Pero para él la política fue el trabajar con la gente. Moverse en el barrio, caminar, no sacar provecho en un despacho. Así es él, quizás le faltó ambición, o bien solo sabe hacer política de la buena. Hoy sigue ayudando a la gente, y a los niños les dio otro espacio, con una copa de leche, el deporte, el fútbol. Pero él merece más y no el olvido; y no como muchos que se dicen ser políticos. No debe ser el único, pero yo solo lo conozco a él. Porque es mi papá".

El pueblo dijo ¡basta!

ALFREDO SALOMÓN

"Como país, el pueblo le dijo: basta al peronismo kirchnerista. Y los resultados estuvieron a la vista y fueron contundentes. Todo hace pensar que la República Argentina ha recobrado su identidad, para beneficio de todos los que aman la democracia y la libertad. ¡Bienvenido sea!".

Populismo

UNA LECTORA

"Sobre el término populismo, tan utilizado, y que algunos no conocen su real significado. Según el diccionario enciclopédico Espasa, tomo 24, y la enciclopedia universal Salvat, tomo 26, dicen: 'Populismo: doctrina política que pretende defender los intereses y las aspiraciones del pueblo. Históricamente: movimiento político y cultural surgido en Rusia, en el siglo XIX'. Muchas gracias por el espacio".

Obra social de la PFA

SERGIO CARDOZO ARENALES

"Soy hijo de un afiliado retirado en y por actos de servicio. Hace un mes envié una nota a la Jefe de la delegación Santa Fe y a la Jefe de la Superintendencia de Bienestar de Obra Social y no tuve respuesta alguna a lo solicitado. Por eso quiero hacer público que todo el personal en actividad, retirados, pensionadas e hijos, es decir toda la familia policial, hace dos años que tenemos inconvenientes con la cobertura de la obra social. Los médicos auditores no cumplen los horarios establecidos. No puede ser que los afiliados deban estar adivinando cuándo están o dejar los papeles para pasar al otro día a buscarlos. El tiempo de todos vale. En mi caso, tengo que pedir permiso en mi trabajo para hacer autorizar algún estudio de mi padre. Por esto solicito que apoye o se preocupe más por el bienestar del personal dependiente de la delegación a su cargo. Tenga en cuenta que detrás de todo policía hay una familia a cargo (policías en actividad, retirados, pensionadas e hijos). ¿Esta es la manera en que tan prestigiosa Institución trata a su personal? Solo anhelo que me brindan las respuestas pertinentes para que mi padre tenga una vejez digna y no se sienta abandonado por sus superiores y menos por su amada Policía Federal Argentina".

Votar por la dignidad

ROBERTO SÁNCHEZ

"Nueva oportunidad para los jubilados de liberarnos de estás lacras gobernantes, nos subestiman a punto de hacernos sentir un lastre y mendigos de esta sociedad. ¡No, señores! Fuimos y somos los constructores de la misma y aún seguimos aportando nuestro trabajo, no nos engañen como niños, juegan con las necesidades. Las fórmulas magistrales cada vez nos alejan más de la vida real y las góndolas. Hay que partir de una retribución jubilatoria que nos libere de la miseria, que contemple todo los que necesita un pasivo para vivir dignamente, luego actualizar según la inflación mensual y no especular con la fecha de vencimiento de los mismos, (su fallecimiento) o con bonos miseria que se reparten electoralmente, apareciendo luego el demagogo de turno como el salvador regalando maná. El gobierno le condonó o regaló mil millones de dólares de ITC (impuestos al combustible) a un conocido Pirata amigo del poder, 800 ESCUELAS RURALES MENOS y los que trabajamos toda la vida para que estas sanguijuelas se alimenten de nuestra sangre, no tenemos ninguna oportunidad. Si todos los jubilados bien representados nos opusiéramos y exigiéramos lo que nos corresponde otro sería el fin, no olviden las franjas etarias posteriores pasarán por la misma situación".

Llegan cartas

Con la vida no se jode

Foro de Debate Metropolitano

A través de esta carta repudiamos con todas sus fuerzas las amenazas recibidas por el diputado Del Frade. Argüelles, recientemente ultimado a balazos en su taller mecánico, había entregado una lista de quienes la mafia de Alvarado iba a asesinar, entre los que estaban el propio Argüelles y Del Frade.

No tenemos que dudar, tenemos que salir todos con las fuerzas que tengamos a repudiar esta actitud intimidatoria de quienes manejan la droga y el hampa en la ciudad de Rosario y alrededores. De no hacerlo a tiempo, la mancha, tal cual una manzana podrida, se distribuirá por todo el país. Estamos a tiempo, depende de nosotros: las organizaciones sociales, los ciudadanos, los partidos políticos, los sindicatos, la prensa etc. Hagamos un cerco de protección contra aquellos que quieren amedrentar las investigaciones.

Ellos distribuyen folletos en los lugares y a los ciudadanos que quieren intimidar, expresando "con la mafia no se jode". Nosotros decimos, con la vida no se jode, y menos aún con quienes se juegan para preservar la convivencia y luchan contra el narcotráfico.