https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.09.2021 - Última actualización - 16:48

16:32

Habló del famoso tema de los premios, del rumor por la vuelta del "Pulga" y de los contratos de chicos del club: Facundo Garcés y Facundo Farías. "No había ningún premio para Colón por salir campeón", aseguró el actual presidente.

El presidente campeón y las cinco fechas sin alegrías... Vignatti: "Puede haber algún relajamiento sino siempre ganaría el mismo..." Habló del famoso tema de los premios, del rumor por la vuelta del "Pulga" y de los contratos de chicos del club: Facundo Garcés y Facundo Farías. "No había ningún premio para Colón por salir campeón", aseguró el actual presidente. Habló del famoso tema de los premios, del rumor por la vuelta del "Pulga" y de los contratos de chicos del club: Facundo Garcés y Facundo Farías. "No había ningún premio para Colón por salir campeón", aseguró el actual presidente.

El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, en una nota exclusiva con LT 9 Radio Brigadier López (AM 1150), tocó distintos temas del Mundo Colón:

- El famoso arreglo de los "premios" con los jugadores: "No era para tanto, era una cuestión muy común, hay premios importantes porque hay expectativas importantes, a un grado de efectividad los jugadores tienen pretensiones, las que se instaló en el fútbol más allá de sus sueldos. Pero son cuestiones normales, pero nunca dejó de ser algo normal. Lo de la no concentración fue un invento periodístico, desde que se inició la pandemia desde marzo de 2020, ¿Cuándo concentró Colón? En las redes sociales salen cosas truchas, ningún integrante dio a conocer una concentración. Cuando hay una actuación importante siempre hay premios importantes".

- El manejo de los players: "Los jugadores cuando entran a la cancha están concentrados sino el entrenador no los tendría en cuenta, en la semana se puede hablar pero a la hora del partido es distinto. En el fútbol se buscan muchas excusas cuando los resultados no son los esperados, pero no tiene mucha relación una cosa con otra. Nunca estuve intranquilo por el arreglo de los premios, hoy estamos negociando el contrato de un jugador para prorrogárselo y no me tiene intranquilo esa situación".

-Colón, campeón y después: "En nosotros no es habitual estar peleando un campeonato, habitual es para los clubes de gran poderío económico, nosotros somos clubes que no tenemos las reservas y recambios como otros clubes, por eso se puede resentir o puede haber algún relajamiento, en el fútbol suceden estas cosas, sino siempre ganaría el mismo. Lo que se apunta es a repetir el campeonato, esto es largo, todavía no se llegó a la mitad. En el fútbol como tenés un bajón podés tener una arremetida, hay mucha paridad, el que tenga una arremetida en las últimas cinco o seis fechas se quedará con el campeonato".

- Los llamados "refuerzos" de Colón: "Formica está lesionado, tuvo poca participación, pero hay recambio y por ahí no se dieron sus resultados como hay cosas que no se dan en el fútbol, pero quizás mañana se estará hablando de otra cosa".

- El plus por salir campeón: "Sin público es insignificante el cambio, más allá de los sponsors que colaboraron o quisieron estar en la camiseta, no hay premios por ser campeón, el premio es participar en la Libertadores, pero no se ve reflejado en los números. Está diagramado de esa manera. No sabemos nada todavía de la vuelta del público, sabemos lo mismo que todos, que en los primeros días de octubre volvería, estamos a la expectativa, la gente está ávida de volver a la cancha, gracias a Dios todo parece que la pandemia está cediendo en su intensidad".

- El gran rumor: ¿puede volver el "Pulga"?: "En el fútbol nunca se sabe, nos encontramos en la inauguración de una clínica en Candioti, hablamos cordialmente, sin hablar de la actualidad deportiva. Estuvimos hablando de otras cuestiones, uno no lo ve como una posibilidad cercana, hoy no podemos hablar de nada, porque no hay nada. El club hizo todo lo que tenía que hacer, ofreció todo lo que podía y él optó por otra alternativa. Hoy no hay expectativas, ni cerca ni lejos, solo fue un encuentro muy cordial, pero no sabemos el futuro qué nos puede deparar. La relación es buena, a mí y a mucha gente nos gusta".

- El contrato de Garcés: "Finaliza en diciembre de 2022. Siempre se está tratando con los jugadores que a uno le interesa renovar o alargar los contratos, pero le falta mucho tiempo, como a otros. Hay otros que finalizan antes y estamos en negociaciones, o esperando alguna decisión. Con el representante de Garcés se viene hablando".

- Las ofertas por Farías: "Tiene un contrato bastante largo, hasta 2023. No surgió ninguna alternativa, recibimos una oferta de Estados Unidos, pero luego nada más que eso. Las ligas cerraron sus mercados y se tranquilizó todo. No se habló de subirle la cláusula de salida. No se movió nada, y no está en ninguna expectativa cambiar eso, es lo adecuado. Esperemos que la evolución del jugador sea lo que estamos esperando. Es un chico sensato, ubicado, está bien acompañado, tanto los directivos, cuerpo técnico y jugadores lo estamos apoyando, estamos esperando su evolución y que se dé otro paso, pero tiene que seguir jugando en Colón y esperemos que nos dé el resultado esperado".

Piovi descartado y Bernardi testeado

Luego del híbrido empate con el peor equipo del campeonato (Arsenal de Sarandí), el Colón de Eduardo Domínguez ya enfoca en el choque del domingo en el Cementerio de los Elefantes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que de la mano del "Huevo" Rondina (técnico que debuta...gana) volvió a sumar de a tres después de siete jornadas sin alegrías que le costaron la cabeza al "Sapito" Coleoni.

Si bien nunca es "fija" saber qué equipo imagina poner en campo Eduardo Domínguez, hay que partir de alguna certezas; quedó totalmente descartado Gonzalo Piovi por lesión y ya tiene al alta reglamentaria Paolo Duval Goltz (lo expulsaron contra Newell's y ya cumplió la fecha de suspensión).

A su vez, en algo que generó tranquilidad en todo el grupo campeón del "Barba", el hisopado realizado al capitán Christian Bernardi arrojó resultado negativo. "Tenía un muy fuere dolor de garganta, por eso ordenamos el estudio, pero finalmente no tiene nada, sólo esa picazón", explicaron