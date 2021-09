https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.09.2021 - Última actualización - 18:41

18:37

Datos del Indec

Una familia necesitó un ingreso de $ 68.359 en agosto para no ser pobre

El mismo grupo de cuatro integrantes requirió un ingreso mínimo de $ 29.213 para no ser indigente.

Crédito: Archivo

Una familia de cuatro integrantes necesitó en agosto un ingreso de $ 68.359 para no ser considerada pobre, una suma que significó un aumento del 1,2% contra julio anterior, la menor variación en 13 meses, informó el INDEC. En tanto, el mismo grupo familiar requirió un ingreso mínimo de $ 29.213 para no ser indigente, registrando en este caso un incremento del 0,7% contra julio pasado, el más bajo. En comparación con agosto del año pasado, la denominada Canasta Básica Total (CBT) acumuló un incremento del 50,3%, mientras que la Alimentaria (CBA) registró un avance del 55,5%. #DatoINDEC

Una familia de cuatro integrantes necesitó $ 68.359,02 para superar el umbral de pobreza en agosto de 2021: 50,3% más interanual https://t.co/KD1n4uzm15 pic.twitter.com/YAkrPicF7l — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 16, 2021 Según el INDEC, la inflación de agosto se ubicó en el 2,5%, un porcentaje que superó el crecimiento verificado por ambas canastas, que determinan los índices de pobreza e indigencia. En el caso de la alimentaria, el valor por adulto es de $ 9.454, mientras que la total llegó a $ 22.123. El sondeo oficial informó que una familia de cinco integrantes requirió un ingreso de $ 71.899 para no ser pobre, y si solo está conformada por tres personas, $ 54.422. En tanto, para no ser indigente, la de tres integrantes debió tener un ingreso de $ 23.257 y la de cinco, $ 30.726. De acuerdo con la estadística oficial, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en lo que va del año un incremento del 32,3%, mientras que en comparación con agosto de 2020 trepó al 51.4%.

