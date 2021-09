https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diputada kirchnerista atacó con crudeza a Alberto Fernández, opinó que está “atornillado” al cargo y “tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete”.

Crisis política Se difundió un nuevo audio de Fernanda Vallejos: "Fue una derrota de dimensiones catastróficas"

Se difundió en la noche de este jueves un nuevo audio de la diputada ultra kirchnerista Fernanda Vallejos, en el que volvió a disparar contra Alberto Fernández y varios miembros de su gabinete. En el mismo, incluso admitió que el actual sistema de aumentos de las jubilaciones -que ella misma votó afirmativamente- tiene "una fórmula de mierda".

Tras el fracaso electoral de las últimas PASO, la legisladora pensó qué camino debería tomarse para revertir el resultado en las generales del próximo 14 de noviembre.

"Reaccionando de esta manera va a ser peor, porque nadie va a salir a militar como hay que militar porque hay que levantar este muerto. Aumentando el salario mínimo, tirando migajas a los que cobran la AUH y con estas medidas parche como si fuésemos una sociedad de beneficencia y no un gobierno peronista, creo que no vamos a alterar ningún resultado. Lo mínimo que puede hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones y calzarla con la recaudación general", se sinceró.

En ese sentido, indicó que Martín Guzmán "es un pibe inteligente e informado", por lo que el Gobierno no puede mentir y debería admitir al menos puertas adentro que "es una fórmula para el ajuste".

"Si tuviésemos la fórmula de Cristina (Kirchner), por lo menos los jubilados nos hubiesen votado y no estarían perdiendo lo que están perdiendo, además de lo que ya perdieron con (Mauricio) Macri", consideró.

Por otro lado, Vallejos volvió a cargar contra el primer mandatario y lo acusó de estar "atornillado" a su cargo, y agregó que "tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete".

"El tipo está atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete. Y cuando digo todos, digo todos, de todos los colores, de todos los pelajes, orígenes, acá no se salva nadie", disparó la legisladora en un audio que se difundió en el programa Verdad Consecuencia por TN.

En el comienzo del audio, Vallejos expresó que le "preocupa" la situación generada tras la derrota electoral, y enseguida lanzó: "Se pueden ir todos bien a la concha de su madre".

"Le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe", advirtió la diputada. "Han ensayado un modelo, entre comillas. Como dijo un compañero el domingo, siempre que se han hecho ensayos de laboratorio, estos engendros terminan resultando un monstruo. Este Frankenstein nos está devorando", agregó.

En otra parte del audio, la economista dijo: "Los gobiernos de coalición, frente a los fracasos como este, cuando pierden las mayorías, se baraja y se da de nuevo y hay que armar un nuevo gobierno. Acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes".

Luego, sonoramente indignada, se quejó de que "el mapa argentino quedó pintado de amarillo", en alusión a los triunfos de la oposición en las urnas.

"Fue una derrota de dimensiones catastróficas. Estoy muy sorprendida por la falta de reacción política", se extrañó.

Criticó también que no se hizo caso a las advertencias sobre "la realidad material y concreta", además de "la ausencia de toma de decisiones críticas en algunos aspectos". Pero, sobre todo, Vallejos vio un problema en "los cierres y los armados" de las listas, en las que se rechazó a "compañeros y compañeras" que hubieran aportada -según su visión- "muchísimo más volumen y la posibilidad de canalizar un montón de situaciones de una manera más sana políticamente".

"Tendríamos que haber tenido un plan para responder si se daba una situación de estas características, o si se daba una derrota, porque hasta un empate era una derrota. Me parece que no había un plan de contingencia, y ya de movida me parece un error gravísimo", le agregó a su extenso monólogo bélico.