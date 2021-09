https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el segundo trimestre

La balanza de pagos dejó un superávit de US$ 2.763 millones

La Balanza de Pagos dejó un superávit de US$ 2.763 millones al cierre del segundo trimestre de 2021, por debajo de los US$ 2.824 millones obtenidos de igual período del 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El stock de deuda externa bruta total a valor nominal residual a fines de junio se estimó en US$ 269.158 millones, lo que implica una baja respecto a los US$ 270.825 millones del año pasado. "Esta reducción se explica principalmente por un menor registro de deuda del Gobierno general (debido fundamentalmente a amortizaciones de instrumentos de corto plazo y transacciones de instrumentos financieros en el mercado secundario) y de Otras sociedades financieras" Esta baja fue "parcialmente compensada por incrementos en los niveles de deuda registrados por el Banco Central, por las Sociedades captadoras de depósitos y por el sector integrado por las Sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares", destacó el informe. Del total de esa deuda, 66% está nominada en dólares, 26 % en "otras monedas", 5 % en Euros y 3% en pesos. El Balance de pagos es un registro que reúne todos los movimientos contables de mercancías, bienes y servicios con el exterior En este marco, los activos en otras monedas que tienen los argentinos, ya sea en el país u otras naciones, denominado como "Posición de inversión internacional" tuvo un resultado favorable de US$ 127.399 millones, por debajo de los US$ 120.894 millones de finales de junio del año pasado. Además, el resultado de la cuenta corriente del segundo trimestre de 2020, neto del aporte de la cuenta de capital, generó una capacidad de financiamiento externo neto por US$ 2.831 millones, en contraposición con las necesidades de financiamiento neto de US$ 1.928 millones registradas en el mismo trimestre del año anterior. Resultado financiero Por su parte, la cuenta financiera registró un egreso neto de capitales de US$ 2.514 millones, explicado por la adquisición neta de activos financieros por US$ 893 millones y la cancelación neta de pasivos por US$ 1.621 millones. Los sectores que explicaron la mayor parte de dichos egresos fueron Otros sectores, US$ 2.433 millones y Gobierno general, US$ 1.324 millones, parcialmente compensados por los ingresos netos del Banco Central por US$ 1.293 millones. En cuanto a lo que hace a la Balanza Comercial, el saldo entre exportaciones e importaciones de bienes dejó un superávit de US$ 5.153 millones, un 3% menor al obtenido entre abril y junio del año pasado. En el sector de Servicios, la balanza comercial dejó un déficit de US$ 683 millones, el doble que en igual período del 2020. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, advirtió que "Argentina exporta por año US$ 60.000 millones, pero requiere más que esa cifra solo de importación de bienes", para impulsar la economía "y por eso se necesitaba tener algún mecanismo regulatorio de su mercado cambiario". En ese sentido, aseguró que "se observa que las exportaciones comienzan a crecer y por eso mejora la regulación cambiaria, especialmente orientada a las empresas que incrementan sus ventas", dijo Pesce ante el Consejo de las Américas, a fines de agosto. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

