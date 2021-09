https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colón juega el domingo ante Central Córdoba en el Cementerio de Elefantes y Unión visita a Gimnasia el lunes en La Plata.

Fútbol argentino Horarios y TV: se juega la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol Colón juega el domingo ante Central Córdoba en el Cementerio de Elefantes y Unión visita a Gimnasia el lunes en La Plata.

Desde el sábado y hasta el lunes, se desarrollará la fecha 12 de la Liga Profesional del Fútbol argentino, donde participan Colón y Unión.

El primero de los equipos santafesinos en jugar será el Sabalero, que recibirá el domingo a las 15:45 a Central Córdoba en Santa Fe. El encuentro, será uno de los liberados de la fecha y se podrá ver por la señal de la TV Pública.

Luego, el lunes a las 13:30, Unión visitará a Gimnasia en La Plata y el partido irá televisado por la señal de TNT Sports.

Entre los encuentros destacados de la fecha, están: Racing vs Talleres, Atlético Tucumán vs Boca, Lanús vs Newell’s y River vs Arsenal.

Recordamos que, disputadas 11 fechas, Lanús y Talleres son los punteros con 23 unidades, seguido por River con 21 y Estudiantes con 20.

Colón tiene 16 y Unión tiene 12.

La fecha 12 completa