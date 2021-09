Ciudad Naranja: Día Mundial de la Seguridad del Paciente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La creación de esta efeméride tiene como finalidad promover acciones para fomentar la seguridad en la atención de la salud de personas, así como priorizar este aspecto como un atributo esencial en la calidad del servicio prestado por los centros de salud.

En 2019 la OMS declaró por primera vez el Día Mundial de la Seguridad del Paciente basándose en las preocupantes estadísticas que se dan en los sistemas de salud del mundo: anualmente se dan 134 millones de daños por la atención insegura en hospitales de países de ingresos bajos y medios; 2,6 millones de personas mueren al año por mala praxis; 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención primaria y ambulatoria; hasta el 80% de esos daños podrían evitarse. Un dato que tampoco debería pasarse por alto, es que el 15% de los gastos hospitalarios pueden atribuirse a fallas de seguridad en el tratamiento del paciente.

Proyecto de ley

El 18 de marzo la ONG Por la Salud y la Vida presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley Nicolás

El proyecto de ley que impulsa la ONG posee el espíritu de la humanización de la medicina y propone, tal como se detalla en la petición de tratamiento en Charge.org:

La tipificación del delito de mala praxis, que hoy se encuentra entre los delitos culposos de homicidio y lesiones. Esto nos permitiría tener una estadística, que hoy sería imposible realizar.

La oportuna diferenciación de aquel médico que comete un “error humano” de aquel otro que comete sucesivos actos contrarios al arte de curar. No son lo mismo, no merecen la misma calificación.

La obligatoriedad de revalidar el título periódicamente con cursos y exámenes (algo que no ocurre en todas las provincias)

La suspensión preventiva de la matrícula médica, pero se aclara que esto no debe implicar una condena anticipada

La creación de un registro de médicos imputados. Los intendentes y directores de clínicas privadas deberán consultar el registro de médicos procesados antes de contratar un profesional.

Historias clínicas encriptadas. Si bien existe la Ley de Derechos de Pacientes (Ley 26.529) donde el médico tiene la obligación de llevar una historia clínica y el paciente tiene derechos a que se le entregue esta información personal en 48 horas de haberla solicitado, no siempre ocurre. La Ley Nicolás pide que sean digitalizadas, encriptadas, que sean de nivel nacional y que los particulares puedan ingresar con sus datos y una clave privada. Esto permitiría que si una persona tiene un accidente en una provincia donde no vive, los médicos que la traten podrían acceder a su historial clínico tras el acceso del particular. Además, al estar encriptadas, pasados unos minutos, los médicos no podrían alterar la información que ya fue ingresada en la historia clínica.

Asistencia económica para víctimas y familiares. La ONG reclama que el Estado les brinde asistencia económica ya que las familias deben pagar peritos de parte y abogados.

Ciudades naranjas

En la Argentina, la primera ciudad que se adhirió a la propuesta de la OMS de iluminar hospitales y monumentos de naranja para concientizar al sistema médico, gobiernos y autoridades sobre la importancia de la Seguridad del Paciente, fue Villa Gesell gracias al pedido de la ONG a las autoridades municipales.

Este año, la OMS decidió defender, entre los derechos de los pacientes, el derecho al parto respetado y humanizado. “Se puede hacer con cosas tan simples como respetar el pulso de la persona gestante, sin embargo, hay casos de medicación excesiva en los partos para acelerarlos, hay mujeres que han sido destratadas a la hora de nacer su hijo”, explica.