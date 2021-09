Brasil no vacunará a jóvenes entre 12 y 17 años

En Brasil solo 75 millones de personas han tomado ambas dosis, de una población total de aproximadamnte 211 millones.

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este jueves que jóvenes entre 12 y 17 años no serán vacunados contra la Covid-19, contrario a lo que informara la institución ministerial el pasado 2 de septiembre donde confirmaba la aplicación de las vacunas para este grupo etario a partir del 15 de sepriembre.

La entidad sanitaria indicó a pesar de que en diferentes estados ya había comenzado la vacunación en los adolescentes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) "no recomienda la inmunización de niños y adolescentes, con o sin comorbilidad".

Ministro Queiroga acrescentou: "recentemente o NHS restringiu a vacina nos adolescentes sem comorbidades. Aqueles que já tinham sido imunizados com a primeira dose, se recomendou parar por ali e aplicar as duas doses somente nos com comorbidades. Por isso resolvemos restringir". pic.twitter.com/l6X9dQHvcI