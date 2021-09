Viñales dominó los primeros libres en Misano

El piloto español Maverick Viñales registró el mejor tiempo, 1:32.666, en la primera sesión de entrenamientos libres de MotoGP del Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano.

