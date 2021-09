El campeón de la NBA tendrá la primera relatora tiempo completo de la historia del deporte estadounidense

La locutora Lisa Byington fue nombrada como la voz oficial de la franquicia de Milwaukee Bucks, vigente campeón de la NBA, para que relate todos los partidos del equipo y se convirtió así en la primera mujer que lo hará a lo largo de una campaña dentro del deporte profesional de los Estados Unidos.

Byington reemplazará al veterano locutor de los Bucks, Jim Paschke, quien se retiró luego de la temporada 2020-21, después de haber transmitido los partidos de los Bucks durante 35 años de forma ininterrumpida, señaló la página oficial de la NBA.

.@LisaByington becomes the first female full-time TV play-by-play announcer for a major men’s professional sports team.



