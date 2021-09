https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.09.2021 - Última actualización - 9:05

8:44

Respecto del equipo, puede volver Calderón y habrá otras modificaciones. ¿Tendrá Márquez la chance de ir desde el arranque?

Franco Calderón, en la foto marcando a Carabajal, un ex compañero, podrá volver al equipo al haber cumplido la fecha de suspensión. Crédito: Luis Cetraro

Franco Calderón, en la foto marcando a Carabajal, un ex compañero, podrá volver al equipo al haber cumplido la fecha de suspensión. Crédito: Luis Cetraro

Unión viaja este sábado Tempranito a La Plata para tener más descanso antes de Gimnasia Respecto del equipo, puede volver Calderón y habrá otras modificaciones. ¿Tendrá Márquez la chance de ir desde el arranque? Respecto del equipo, puede volver Calderón y habrá otras modificaciones. ¿Tendrá Márquez la chance de ir desde el arranque?

Desde este sábado al mediodía, el micro de Unión lleva las ilusiones -y también las dudas y las preocupaciones- a La Plata para enfrentar el lunes a las 13.30 a Gimnasia, en un partido que podría resultar decisivo para Juan Manuel Azconzábal, el cuestionado entrenador rojiblanco.

La vuelta de Franco Calderón a la formación titular luego de haber cumplido con la fecha de suspensión que le otorgó el Tribunal de Disciplina, es una de las novedades en el plantel tatengue. También se especula con la chance de que Fernando Márquez aparezca desde el arranque, teniendo en cuenta que con su ingreso el equipo tuvo algunos destellos -muy pocos, pero algunos al fin- de fútbol, dentro de un rendimiento verdaderamente malo.

Seguramente, Azconzábal no repetirá la idea futbolística implementada ante Estudiantes, cuando puso seis defensores en la cancha sin ningún resultado positivo, pues a los 23 minutos de empezado el partido, su equipo ya perdía 2 a 0.

Una de las cuestiones a resolver por el técnico es si vuelve a las fuentes y juega con línea de cinco pero con un volante más de juego y tratando de plantear el partido más lejos de su área, sin regalarle tanto la pelota y el terreno al rival.

Calderón, Márquez, Zenón y quizás algún volante más para mejorar el juego y que Cañete encuentre algún socio para tener la pelota, podrían ser algunos de los elementos a tener en cuenta por parte de Azconzábal para la formación del equipo.

Unión va a entrenar en el predio de City Bell este domingo y así aguardar el encuentro del lunes. Si bien la situación es complicada y el jueves hubo entrenamiento con custodia policial, la razón principal del adelantamiento del viaje se debe a que el partido es muy temprano y se quiere evitar que haya pocas horas de descanso entre la llegada a La Plata y el comienzo del encuentro, máxime teniendo en cuenta que hay nada más que cinco días entre el partido con Estudiantes y éste ante Gimnasia.

Con posterioridad, Unión recibirá en su estadio la visita de Patronato de Paraná, en un partido que está programado para el domingo de la semana que viene a las 13.30. Se especulaba con la posibilidad de que fuera el primer encuentro con asistencia de gente en el 15 de Abril, pero si se confirma que esto arrancará en octubre, el primer partido con asistencia de espectadores será el que dispute ante el Platense de Leonardo Carol Madelón, nada menos.

Por último, vale aclarar que la reserva de Tato Mosset igualó 0 a 0 con Gimnasia. Los titulares fueron Joaquín Gómez; Nicolás Paz , Gerónimo Vidal , Alessandro Balbo, Santiago Mendizábal; Froilán Díaz, Joaquín Castellano, Ignacio Ceratto, Mateo Del Blanco; Mariano Meynier y Gonzalo Lazzarotto. Para el banco fueron convocados González, Profini, Franzotti, Torres, Batistela, Hussein, Peresutti, Venetucci, Scavarda y Sosa. Goles: No hubo.

La opinión de Pipo

"A nuestro entender hemos mejorado de un partido a otro en cuánto a juego y solidez defensiva. De a ratos dominamos a un excelente equipo como Vélez. Queremos no defender tan atrás y jugar más adelante", señaló Néstor Gorosito, el entrenador de Gimnasia, rival del Tate este lunes al mediodía.

Además reconoció que la idea era traer a un central "que estaba en Cerro Porteño" y dejó en claro que "no quiero traer a nadie a prueba o que no conozca". Por otro lado, dejó en claro que todos los futbolistas son importantes y "que no hay suplentes".

En lo que respecta al equipo para el lunes, dejó en claro que evalúa variantes: "Este sábado vamos a probar lo que tenemos en mente y veremos si funciona. Si no, iremos con lo mismo que en el último partido". También remarcó su preocupación por la anemia ofensiva: "Me preocupa la falta de gol, pero más generar situaciones. Si tenés una o dos por partido, es difícil convertir". Y dejó un claro mensaje: "Siempre tenemos la obligación de ganar y trabajamos para eso. Hay que tratar de cambiar la mentalidad".