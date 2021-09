Nueva derrota de Los Pumas ante Nueva Zelanda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El seleccionado argentino cayó esta vez por 36 a 13. Un poco más de ganas y precisión se vio en los dirigidos por Ledesma, pero siguen “escaseando” las ideas para ser efectivos a la hora de marcar puntos.

Los Pumas y los All Blacks volvieron a verse las caras una vez más. Esta vez por la cuarta fecha del Rugby Championship.

Todo era un gran interrogante con lo que podía ocurrir con los argentinos que tuvieron a Santiago Carreras, habitual wing o fullback, conduciendo el equipo como apertura.

Enfrente, como siempre, la simpleza y la contundencia de Nueva Zelanda, que se terminó llevando el partido.

Primer tiempo

Los primeros dos minutos de juego mostraron la lógica: una exigencia tremenda desde lo defensivo para Los Pumas. Tras ese breve momento, gran “pesca” de Montoya para salir del asedio inicial.

Pero, a los cinco, llegaría la primera modificación en el resultado. Error de Bertranou que descuidó el “poste” axial, Sotutu que penetró y cortó una defensa mal parada. Pase para Jordan y la corrida del wing que no apoyó por muy poco. Pero los All Blacks estaban muy cerca, jugaron corto y Tuipulotu que marcó el primer try del partido.

Tras la salida posterior, obstrucción a Matera, y penal para Argentina que Boffelli no desperdició. Enseguida, y por la misma vía, respondió Jordie Barret. Hasta llegar a ese penal, todo era desgaste para Los Pumas, tras muchas fases de control de los de negro.

Sobre la primera mitad de la etapa inicial, dos pases forward le quitaron la posibilidad a Nueva Zelanda de volver a sumar de cinco.

Y allí también fue el primer penal de Los Pumas en un scrum a favor, luego de un empuje coordinado de los All Blacks.

Seguido esto, llegó la segunda infracción de Los Pumas en esa formción, que con el correr de los minutos, parecía volverse cada vez más débil. Y de ahí, ahora sí, el segundo try para los conducidos por Foster. Levantada de Sotutu, pase plano y abierto a TJ Perenara que solo corrió y se zambulló en el ingoal argentino.

A los 32 minutos, la primera muy buena patada de Santiago Carreras. Penal al touch, pelota a cinco metros del ingoal “negro”, pero que no pudo ser capitalizado. Buena obtención en el line, algo de empuje, pero Savea y compañía se quedaron con la “guinda”.

Los Pumas que insistían en el último tramo del primer tiempo. Con más ganas que ideas, pero lo cierto es que mantuvieron el juego lejos de su zona de peligro.

Pero los All Blacks siempre tienen un extra con el tiempo cumplido. Con mucho control de pelota, salieron jugando con un line desde su línea de 10 metros. Y con paciencia, buenas líneas de carreras y pases certeros, es que lograron otra vez vulnerar el ingoal argentino, esta vez, a través del otro segunda línea: Tupou Vaa’i.

Al descanso, nuevamente con una diferencia muy amplia ante un rival poderoso: 24 a 3.

Segundo tiempo

Al igual que en el inicio, la primera secuencia del complemento, tuvo dos minutos, pero esta vez, con Los Pumas con el control de la pelota. Secuencia que terminó con el segundo penal de Boffelli adentro.

Pero claro, enfrente está uno de los mejores equipos del mundo, y responde con un rugby sencillo, pero sin fisuras. Así llegó el try del hooker Taukei'aho.

A los diez minutos, llegó “más que un try” para Argentina. Porque lo tuvo a Carreras como protagonista, poneindo “como con la mano”, pero con su derecha, una pelota cruzada para el salto preciso y a tiempo de Boffelli (un especialista en la materia) que de esa manera llegó al ingoal rival. La imagen del desahogo del rosarino y sus compañeros, “valió más de mil palabras”.

Llegaron después, lo que podría definirse como lo mejor de Los Pumas en este año. Casi 20 minutos de control de pelota, buenas obtenciones, buenas carreras… Solo faltaba anotar. Es decir, Argentina seguía con ganas, pero con pocas ideas. Pero todo pasaba en el campo de los All Blacks.

No obstante, en la primera de cambio “contra” tremenda de los de negro que así de simple, volvieron a anotar por intermedio, nuevamente de Tupou Vaa’i.

Y eso fue lo último. Nueva derrota de Los Pumas ante los All Blacks, esta vez 36 a 13.

Del equipo argentino, se rescata justamente lo marcado anteriormente. Esos casi veinte minutos que estuvieron en campo contrario, “dominando” las situaciones. Pero, nobleza obliga, sin un volumen de juego suficiente para poder marcar de a cinco.

Síntesis

Los Pumas: Facundo Gigena (Muzzio), Julián Montoya (capitán) (Socino) y Santiago Medrano (Pieretto); Matías Alemanno (Petti) y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera (Lezana); Gonzalo Bertranou (García) y Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti (Miotti), Santiago Cordero (Moroni) y Juan Cruz Mallía.

Nueva Zelanda: Joe Moody (Bower), Samisoni Taukei'aho (Taylor) y Tyrel Lomax (Tuungafasi); Patrick Tuipulotu (S. Barrett) y Tupou Vaa’i; Ethan Blackadder, Ardie Savea y Hoskins Sotutu (Jacobson); TJ Perenara (Christie) y Damian McKenzi (B. Barrett); George Bridge, Quintin Tupaea, Rieko Ioane (Ennor), WillJordan y Jordie Barrett.

Tantos para Los Pumas: Dos penales, un try y una conversión de Emiliano Boffelli.

Tantos para Nueva Zelanda: Tries de Tuipulotu, Perenara, Tupou Vaa’i (2) y Taukei'aho. Cuatro conversiones y un penal de Jordie Barrett.