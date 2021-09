https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.09.2021 - Última actualización - 12:23

12:01

El domingo 26 de septiembre arranca el ciclo Primavera Músico-Teatral, con el que abre sus puertas Valeri Montrul Multiespacio. Mercedes Robledo, Adrián Dvoracek e Iyo Yoshimi repasarán la obra de Carlos Guastavino y compositores austríacos; los mismos que interpretaban Edith Valeri y Mario Montrul. Así se lo contó a El Litoral Silvia, la hija de los históricos pianistas.

Nuevo centro cultural en la ciudad de Santa Fe Con los colores de Santa Fe y Viena El domingo 26 de septiembre arranca el ciclo Primavera Músico-Teatral, con el que abre sus puertas Valeri Montrul Multiespacio. Mercedes Robledo, Adrián Dvoracek e Iyo Yoshimi repasarán la obra de Carlos Guastavino y compositores austríacos; los mismos que interpretaban Edith Valeri y Mario Montrul. Así se lo contó a El Litoral Silvia, la hija de los históricos pianistas. El domingo 26 de septiembre arranca el ciclo Primavera Músico-Teatral, con el que abre sus puertas Valeri Montrul Multiespacio. Mercedes Robledo, Adrián Dvoracek e Iyo Yoshimi repasarán la obra de Carlos Guastavino y compositores austríacos; los mismos que interpretaban Edith Valeri y Mario Montrul. Así se lo contó a El Litoral Silvia, la hija de los históricos pianistas.

Valeri Montrul Multiespacio convoca al concierto de apertura del ciclo Primavera Músico-Teatral: será el domingo 26 de septiembre desde las 18.30, en San Lorenzo 2513 (esquina Tucumán), con la actuación de Mercedes Robledo (soprano), Adrián Dvoracek (viola) e Iyo Yoshimi (piano).

El programa que interpretarán será el siguiente: J. Massenet: “Elegia”; C. Guastavino: “Las achiras coloradas” y “Encantamiento”; E. Bloch: “Suite Ebraica – Rapsodia”; C. Guastavino: “Ya me voy a retirar” y “Las puertas de la mañana”; J. Brahms: “Zwei Gesange, Dos canciones para voz, viola y piano Op. 91” (I. Gestillte Sehnsucht; II. Geistiliches Wiegenlied”.

Para información y reservas hay que contactarse al 3426130160 (la capacidad es limitada).

Herencia cultural

Cuenta la abogada Silvia Montrul (“aparte soy actriz; obviamente vivo de mi profesión, que es la que me permite darle estudios a mis hijos; pero para mí lo más importante es lo espiritual, que no tiene ningún tipo de compensación económical”), responsable del espacio e hija de Edith Valeri y Mario Montrul, los históricos pianistas santafesinos, propietarios originales de la casa reconvertida en centro cultural: “El espacio Valeri Montrul se ha realizado con gran esfuerzo y sobre todo a través de toda la enseñanza que me han dejado mis padres, las vivencias que tiene el inmueble. De allí que consideré que ese inmueble debía continuar con ese legado; no solamente limitarlo la música, sino que tengan lugar todas las expresiones del arte”.

Y agrega: “La programación comienza justamente con el ciclo Primavera Músico-Teatral. Ese era un ciclo que en realidad mi padre organizaba en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez; era exclusivamente Primavera Musical. Yo decidí incorporarle también el aspecto teatral, las artes escénicas. A partir de allí tengo fechas para recitales, puestas de obras de teatro, que me están pidiendo. Es un inmueble que tiene el espíritu de mis padres: he tratado de conservar la impronta en esta primera etapa, que cuenta con tres salas, un espacio abierto”.

Pero el proyecto tiene prevista una expansión: “La segunda etapa, que la voy a desarrollar en enero del 2023 consiste en la construcción en la planta alta de un auditorio qué tendrá capacidad para 100 personas. A todo esto obviamente tengo todo autorizado ya, los planos aprobados: pasaron por toda la parte burocrática, hasta el último sellado pago. Para eso tengo que vender otro inmueble: lo estoy haciendo exclusivamente con mis recursos, no he obtenido subsidio alguno por parte del Estado. Pero digo que la parte material va y vuelve; la satisfacción que tengo de ver cómo está funcionando el inmueble no tiene ningún tipo de compensación que pueda desde lo económico suplirlo.

Homenaje y diversidad

Silvia promete que la inauguración va a ser muy especial: “En el concierto de Adrián con su esposa Iyo y Mercedes, parte del programa va a estar integrado por obras del compositor Guastavino; y justamente Guastavino siempre estaba presente en la programación de los conciertos de mis padres: ellos siempre interpretaban el famoso ‘Bailecito’, además obviamente de música clásica. Y cuento además en el espacio con partituras inéditas de Guastavino, que las hermanas le cedieron a mis padres. Va hacer una noche mágica: la estoy preparando también con el sello austríaco (que fue el país donde residieron mis padres diez años, y donde yo viví también seis años) con valses vieneses”.

“El multiespacio tiene el encuadre jurídico de una fundación; y por eso es una gran fuente laboral para todos los docentes que integran los distintos talleres. Y bueno, está disposición de la comunidad, también lo que vendrían a ser los bienes culturales: los pianos alemanes, la batería. Pongo especial cuidado (como también el consejo de administración que conforma la fundación) en tratar brindar calidad y también todas las propuestas en distintos géneros, también musicales; porque no me limito exclusivamente a lo clásico, sino también trato de volver a nuestra nuestras raíces: folclore, tango. Hay muchísimas propuestas y ya están incluidas en la programación; además obviamente del teatro”.