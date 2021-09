Rosario: tarde de canje verde en Alberdi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El evento de canjear material reciclable por verduras u otros objetos ecológicos se retomó en julio en Rosario. Una práctica que incentiva a los habitantes de esa ciudad a reciclar y aumentar la conciencia ecológica.

La cola se formó mucho antes de las 3 de la tarde del viernes que era la hora inicial del canje de reciclables. En la plaza Juan Bautista Alberdi, frente a Villa Hortensia. Allí, en la zona norte de Rosario, se juntaron las personas interesadas en aportar su reciclado a cambio de distintos elementos.





El tiempo fue el ideal. El invierno está prácticamente terminado y con el fenómeno de La Niña en esta región, que implica días muy secos, no hay nubes en el cielo. No hizo falta abrigarse para acercarse.





Uno podría pensar que son gente de Alberdi o del norte los que vinieron a intercambiar, pero hubo de todo. Algunos son habitués en esto de los canjes. Entonces se desplazan ese día del mes a los lugares en donde se realizan los intercambios.

Los regalos por reciclar esta vez fueron un bolsón de verduras producido en las huertas agroecológicas de la periferia de la ciudad, un cesto de plástico para residuos orgánicos, una lona, una botella de vidrio reutilizable o chips de madera de la poda del arbolado público.





“Es la tercera edición que hacemos de ‘Canjeamos tus reciclables’ -comentó Cecilia Álvarez, de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público-. Después de la pandemia volvimos. Es una actividad que acompañan mucho los rosarinos. Eso demuestra el hábito de separación que han incorporado a lo largo del tiempo todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.





Una vecina, Carolina, se fue desde el centro hasta Alberdi para el intercambio. “Traigo papel, vidrio, latas. En cuarentena reciclábamos y lo poníamos en los containers naranjas”, dijo. Roberto, en cambio, vive en zona oeste, y también se hizo el viaje: “Nos fijamos por Facebook en la página de la Municipalidad y ahí van informando los días de reciclaje. Juntamos lo que podemos y contribuimos a juntar el material. Por la zona no tenemos los contenedores específicos para ir a tirar, sino tenemos que ir hacia alguna avenida”. Por su parte, Franco también acude una vez por mes al lugar de los canjes: “Yo siempre me llevo el bolsón de verduras. Con eso zafo mínimo dos semanas de comida verde. Sino, cuando me solía manejar mucho en colectivo, también cargaba la tarjeta”.





Álvarez afirmó: “La gente responde muy bien. El canje es una iniciativa que se va moviendo por diferentes puntos de la ciudad. Comenzamos el primero en la plaza Libertad, el segundo en el Mercado del Patio y nos vinimos para zona norte”. “En toda la ciudad tenemos alternativas para hacer los reciclables. Ya sea con contenedores naranjas en la vía pública, con contenedores naranjas en centro de recepción. Y también hay 27 barrios de la ciudad donde pasa el camión un día particular de la semana para buscar los reciclables”.

Lo que se recibe



Se trajeron contenedores naranjas para recolectar todo el material de la tarde. Y también estuvo el camión del mismo color estacionado preparado para el transporte. Todo lo que se recibió por parte de los vecinos tuvo un lugar de llegada específico, como explicó Cecilia Álvarez: “Tiene el destino que son las cooperativas sociales que comercializan este material. Puede ser que vaya a tres de las cooperativas con las que nosotros trabajamos o a la nueva planta de materiales reciclables”.