Elecciones en Colón: "El que no figura en el padrón no podrá votar"

Se contemplará algún caso excepcional que el padrón haya omitido o que se pueda justificar por parte del socio que existe un error. Este lunes habrá una nueva reunión de la Junta Electoral con los apoderados. Vignatti y Magdalena dirimirán el futuro gobierno de la institución.

A una semana de las elecciones en Colón, los apoderados e integrantes de la Junta Electoral buscan dejar expresamente aclarado que solamente estarán en condiciones de votar los socios que figuren en el padrón que fue cerrado al 31 de mayo, presentado en la Inspección General de Personas Jurídicas y que ha sido publicado en la web oficial de la institución, con la cuota paga del mes de mayo.

Se hace también la aclaración que la fecha del 31 de mayo ha sido tomada a los efectos de que, en principio, las elecciones se iban a llevar a cabo a fines de junio y fueron pospuestas por la situación sanitaria por la que se sigue atravesando.

Se contemplará alguna situación muy puntual en carácter de excepción. En ese caso, el socio tendrá que demostrar que estaba al día al 31 de mayo y que , por error, el padrón pudo no haberlo tomado. También se contemplará a aquéllos que figuran en el padrón y que no pagaron el mes de agosto y lo hacen antes del acto eleccionario.

Por otra parte, este lunes habrá una reunión en la que participarán los apoderados y la Junta Electoral, por algunos cambios en el protocolo que aparentemente ha propuesto Sanidad. En principio, lo que se había acordado es que los socios concurrirá el día de la votación (domingo 26 de 8 a 18) a la sede del club y las mesas se ubicarán debajo de la platea oeste, por lo cuál el ingreso se producirá por el playón de acceso al estadio Brigadier López.

En diálogo con El Litoral, Víctor Ardila, apoderado de la lista que propone a Ricardo Magdalena como candidato a presidente de Colón, aclaró que "el estatuto expresa claramente que la antigüedad se pierde cuando se adeuda el pago de tres cuotas. Entonces, si alguien no paga desde diciembre, por ejemplo, y pretende ponerse al día, pierde la antigüedad y no está en condiciones de votar. También quiero aclarar que no se violó de ninguna manera el estatuto, que expresa claramente que el día de la votación no debe haber actividad alguna en el club. Las elecciones debieron realizarse el 19 pero el Gobierno provincial las pospuso para el 26. Si hubiesen sido este fin de semana, los dirigentes debieron gestionar que el partido con Central Córdoba se juegue otro día que no sea domingo. Nosotros, en su momento, quedamos de acuerdo de hacerlo cuando juegue de local para que todo el mundo pueda votar, incluidos los dirigentes que acompañan al equipo, pero obviamente que debía pedirse a la Afa el cambio de día. Eso se hizo a los efectos de facilitarle la votación a todos. El gobierno fue el que cambió el día y justo cae cuando jugamos de visitante ante Boca, pero el partido se juega a las 20.15. Los que vayan al partido tendrán tiempo de votar y viajar", señaló.

En cuanto a la integración de las listas, éstos serán los nombres que dirimirán el gobierno de la institución por el próximo período, que no quedó muy en claro luego de la última asamblea si será hasta diciembre de 2022 o diciembre de 2023:

Lista Tradición Sabalera

Presidente: José Néstor Vignatti. Vicepresidente primero: José Alberto Alonso. Vicepresidente segundo: Patricio Alfredo Fleming. Vicepresidente tercero: Horacio Rodolfo Darrás. Secretario general: Gustavo Ingaramo. Tesorero: Carlos Espartaco Sandaza. Secretario coordinador: Leopoldo Hilbert. Secretaria de Actas: Alicia Coronel. Secretario de Inversiones y gastos: Marcelo López. Secretario de Recursos Financieros: Carlos Fertonani. Secretario de Relaciones Públicas y Humanas: Matías Vidoz. Vocales titulares: Abel De Manuele, Francisco Rivero, Alvaro Leites, Lucas Paniagua, Junior Pivato. Vocales suplentes: Gabriel Méjico, Lidia Baldomir, Pablo Haidar, Oscar Costa, José Lerman, Manuel Montaño, Gustavo Ferrari, María Elena de Simone. Comisión revisora y fiscalizadora: Oscar Biagioni, Viviana Vignatti, Manuel Arroyo (titulares); Carlos Sosa, Pablo Redondo, Alberto Malqui (suplentes). Sindicatura: Julián Garcilaso, Carlos Doganieri, Carlos Barindelli (titulares); Juan Salmerón, Carlos Tonini, José Guelli (suplentes). Tribunal de Honor: Miguel Galotto, Elvio Rivero, Oscar Marelli (titulares); Oscar Martínez, Miguel Nocioni, Patricio Miguel Fleming.

Lista Dr. Ricardo Magdalena

Presidente: Ricardo Darío Magdalena. Vicepresidente primero: Ricardo Francisco Luciani. Vicepresidenta segunda: Cristina Carmen Morla. Vicepresidente tercero: Federico Lionel Rodríguez. Secretario general: Jorge Raúl Giorgetti. Tesorero: Santiago López. Secretario coordinador: Hernán Suárez. Secretaria de Actas e Información Pública: Betiana Berzosa. Secretario de Inversiones y Gastos: Javier Torielli. Secretario de Recursos Financieros: José Luis Castaldi. Secretaria de Relaciones Públicas y Humanas: Mabel Carballo. Vocales titulares: Juan Quinteros Gigliotti, Juan Romero, Adrián Ramírez, Luciano Curet, Bruno Albornoz. Vocales suplentes: Rosa Bustos, Sergio Re, Angel Avalos, Rubén Colliard, Carlos Giustozzi, Maximiliano Muller, Guillermo Sánchez, Juan Greco. Comisión revisora y fiscalizadora: Luciana Pacot, Iván Carrió, Ulises Zaninetti (titulares); Daniel Giuliano, Néstor Frasca, Gabriel Yappert (suplentes). Sindicatura: Raúl Duarte, Exequiel Fassanelli, Alberto Echagüe (titulares); Marino Schmidt, Mauro Duarte, Teresita Arrúa (suplentes). Tribunal de Honor: Daniel Dutruel, Emmanuel Cateli, Roberto Oldani (titulares); Daniel Catellani, Luis Garro, Daniel Ramos Bergese (suplentes).

64 meses

Después se vuelve a votar en Colón. Las últimas, donde se presentaron cinco listas (Vignatti, Magdalena, Hilbert, Abraham y Sala), fueron el 12 de junio de 2016.