Un partido límite para la paciencia en Unión

El DT pidió concentrar dos días antes en La Plata y salir de Santa Fe para el trascendental partido en el Bosque de 60 y 118. Sólo por la cabeza del "Vasco" Azconzábal pasa el once titular para enfrentar al "Lobo".

Con números que quedaron demasiado al límite (apenas pasa el 40 por ciento), un funcionamiento que no se advierte en casi un año y dos derrotas sin ningún tipo de reacción adentro de la cancha, el partido de este lunes a las 13.30 puede ser determinante en muchos aspectos. Para Unión y para el "Vasco" Azconzábal como entrenador. Porque si algo faltaba, de yapa, es que el rival de turno sea este desmejorado y también cuestionado Gimnasia de La Plata, que hace cuatro partidos no sabe lo que es festejar un gol a pesar del ruidoso fichaje de Luis Miguel Rodríguez.

Todo lo que pasó en el post 2-0 ante Estudiantes de La Plata en el 15 de Abril fueron sonidos, imágenes y fotos que Unión había olvidado: un DT a los gritos en el vestuario local con sus dirigidos, un conductor de grupo desafiando a periodistas en conferencia de prensa y bajándose de su coche en la retirada para quedar cara a cara con los hinchas que fueron a manifestarle su descontento. La cereza del postre fue, al otro día, el plantel entrenando con custodia policial en el predio de Casasol. Unión no está acostumbrado a esos papelones y tampoco los necesita en medio de una pandemia.

Igualmente, lo más preocupante de todo (aún viendo los pobres números y esos escándalos post derrota) es la falta de rumbo de un ramillete de chicos de inferiores mezclados con profesionales que no saben qué camino hay que seguir. Se hace muy complicado ver la luz cuando los cambios no cambian nada e incluso ya hay jugadores que claramente manifiestan estar "perdidos" en las posiciones.

En este contexto, imaginar un posible once titular para el lunes es misión imposible desde todo punto de vista en el Mundo Unión, de cara al cruce de este lunes a las 13.30 con un muy limitado Gimnasia de La Plata, donde asumió "Pipo" Gorosito por la dupla y el equipo sigue sin hacer goles. Partiendo de la base que este entrenador cambió, tocó y realizó variantes de todo tipo cuando Unión ganaba, ahora las dos preocupantes derrotas potencian todo al extremo en cuanto a la incertidumbre.

De lo poco que trascendió, la charla con la secretaría técnica (Battión, Limia, Amut que recién asumieron), la intervención del psicólogo con una conversación extensa para los jugadores y el pedido logístico del entrenador para sacar a los players de la ciudad casi tres días antes del juego. En todo lo que pidió el "Vasco", los dirigentes le dieron el gusto. Para que no haya quejas ni excusas de ningún tipo.

El juego del lunes es de "quiebre". Para bien (reacción positiva) o para mal (nueva derrota). Lo que dejó en claro el 0-2 con Estudiantes, como broche final de esos incidentes jugadores/prensa/hinchas, que a muchos actores del Mundo Unión se les está terminando la paciencia con el (no) rumbo del equipo adentro de una cancha. Y las generales de la ley, como casi siempre en estos casos, hacen foco en el entrenador de turno que llegará casualmente en el bosque a su capítulo número 40 en el banco rojiblanco.

En Chile "no se olvidan" de Blandi

"Uno de los peores refuerzos en la historia de Colo Colo, sino el más mediocre, es el delantero argentino Nicolás Blandi, quien llegó con cartel de figura desde San Lorenzo y se fue por la puerta chica. El atacante, a quien le sigue pagando parte de su sueldo Blanco y Negro, volvió a su país para defender los colores de Unión de Santa Fe, donde brilla por su ausencia", asegura un informe del sitio trasandino "Redgol".

"El ex Boca Juniors recaló en el cuadro transandino hace dos meses, pero al igual que en el Monumental, se sigue poniendo a tono físicamente y no ha sido tomado en cuenta. En la última semana se especuló en Santa Fe que el número 27 de Unión iba a ser citado para el partido ante Estudiantes de La Plata, sin embargo no aparece ni en las tiras cómicas", expresan del ahora delantero tatengue.

"En dos meses Nicolás Blandi no ha visto minutos en el cuadro santafesino, lo que comienza a generar duras y malestar en los hinchas", finaliza la crónica de los colegas chilenos.