A mediados de octubre Nicolás Sequeira, entrenador principal del seleccionado femenino de la ASH, elevó una lista de 20 jugadoras que competirán en Rosario.

Hockey Santa Fe confirmó el plantel para el Campeonato Argentino A mediados de octubre Nicolás Sequeira, entrenador principal del seleccionado femenino de la ASH, elevó una lista de 20 jugadoras que competirán en Rosario.

El seleccionado femenino de mayores de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) competirá, del 14 al 17 de octubre próximos, en el Campeonato Argentino (Zona Campeonato), que se llevará a cabo en Rosario.

Para dicha competencia, Nicolás Sequeira, entrenador principal del elenco, convocó a 20 jugadoras

Entre ellas, la experimentada arquera de La Salle y el seleccionado argentino indoor, María Cecilia Pastor, quien días atrás, dialogó con El Litoral.

"Estaremos todas en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en Buenos Aires, se reactivó el torneo recién en agosto, mientras que nosotros lo hicimos antes. Si bien hubo parates, veníamos teniendo roces de partidos y estábamos entrenando. En el torneo mismo veremos en qué condiciones estarán los distintos seleccionados", dijo Pastor en relación a qué competencia esperan para octubre.

Además agregó que "lo bueno es que no habrá ascenso ni descenso. Esto nos da la posibilidad de prepararnos para el año que viene, entonces está bueno que se incorporen chicas más jóvenes para hacer una buena mezcla y poder complementarnos de acá en adelante".

La pandemia es un tema inevitable para todos. "Venimos de un año muy difícil y más aún para los deportistas que estamos acostumbrados a entrenar en alto rendimiento y que lo hacemos a diario con nuestro club. Tantos parates fueron complicados. Al hacer deporte en equipo y estar acostumbrados a entrenar con tus compañeras y amigas y no poder hacerlo, tuvimos mucho trabajo de cabeza. Hubo muchas que abandonaron o querían hacerlo. Entonces teníamos que apuntalarlas. Buscábamos motivación donde no la había, porque llegaba el sábado y sabíamos que no íbamos a jugar", concluyó la arquera.