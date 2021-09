https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Violento episodio en la región

Femicidio en ruta 90: un policía de Seguridad Vial ultimó de un disparo a su ex pareja

Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado, cuando un hombre y una mujer que circulaban por ruta 90, donde, según las primeras informaciones recabadas indican que un agente de Seguridad Vial le disparó a su ex pareja, una joven de 29 años oriunda de Villa Cañás.

El violento episodio ocurrió este sábado, alrededor de las 11.30, en el km 130 de la ruta 90, cuando una joven de 29 años (C.G.) y su actual pareja de Villa Cañás se dirigían en un Peugeot 307, color azul, a la localidad de Elortondo y un agente de la Policía de Seguridad Vial (I.L.) que cruzó el auto los alcanzó y los interceptó con la camioneta oficial. Según detallan fuentes consultadas por Sur24, el efectivo estaba con dos compañeros haciendo un operativo en el cruce de Chapuy, cuando divisa a la víctima y su pareja, los persiguió hasta que a 5 kilómetros de Elortondo se produce el trágico desenlace, cuando frena la camioneta policial, dispara unos 9 tiros y uno de ellos ultima a la mujer al darle en la sien, mientras que el hombre que la acompañaba resultó ileso. En un primer momento se mencionó que tras interceptarlos se produjo una discusión y luego disparó, aunque esta cuestión es materia investigativa. “Tras efectuar el disparo, los compañeros del efectivo lo redujeron, lo esposaron y le sacaron el arma”, relataron. La joven víctima era madre de un menor de edad, producto de la relación con su pareja actual y estaba haciendo el curso de ingreso a la Policía. Por el momento, los involucrados, incluso la pareja de la joven, fueron trasladados a Melincué. En el lugar estaban trabajando los fiscales Matías Merlo y Julián Cochero, este último a cargo de la investigación que en un principio se trata como “femicidio”. Además interviene la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Con información de Sur24.com.ar Atención para mujeres en situación de violencia Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano

