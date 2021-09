Una mujer fue brutalmente agredida por su ex pareja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tiene 31 años y está internada en el Hospital Cullen, con graves lesiones internas. El hombre fue imputado este sábado. Víctima y victimario tienen en común tres hijos menores de edad.

En San Justo, familiares, conocidos y organizaciones no gubernamentales se movilizan y reclaman justicia. Crédito: Gentileza Mujeres Ciudadanas

Una mujer sanjustina de 31 años que -para su resguardo- sólo será identificada por sus iniciales, E.N., fue blanco de una bestial agresión esta semana de parte de su ex pareja, con quien tiene tres hijos menores de edad en común.

Hacía siete años ya que estaban separados y él había formado nueva pareja. Ella estaba intentando "rehacer" su vida desde hace unos meses. Según cuentan sus allegados, las situaciones de violencia de género siempre existieron en la pareja y los niños fueron testigos. Entre julio y agosto llegaron las amenazas de muerte. Sus amigas pueden dar cuenta de ello y aseguran que lo contarán ante la Justicia.

E.N. no quería que su madre se enterara de lo que estaba padeciendo. "Hizo una denuncia, pero todo quedó en la nada, porque él dejó de molestarla en ese momento", dijo una conocida.

Todo se desmadró el jueves por la mañana. No se sabe en qué circunstancias, él entró violentamente en la casa de la mujer, en la zona céntrica de la ciudad de San Justo. Siempre en base a lo narrado por conocidos de la víctima, su madre llegó momentos más tarde a la vivienda y se encontró con el hombre tratando de salir del lugar. Él le dijo que E.N. dormía en la habitación, que no la molestara, que la dejara descansar y que él se iba a llevar a los chicos. La mamá se lo impidió. No se quedó tranquila y al ingresar en la pieza halló a su hija inconsciente y ensangrentada.

Desesperada la madre llamó a los servicios de emergencia, sin dar crédito a las explicaciones del sujeto que aseguraba que la pérdida era porque su exesposa estaba "indispuesta".

Los profesionales comprobaron luego que la mujer estaba bajo los efectos de algún tipo de somnífero y que había sido blanco de un brutal abuso con la introducción de algún elemento contundente por la vagina.

Con severas lesiones y hemorragias internas, la víctima fue trasladada de urgencia a la ciudad de Santa Fe, donde quedó internada en el Hospital Cullen. Si bien su cuadro de salud es grave, pudo saberse reste sábado por la tarde que los médicos habían logrado estabilizarla.

Por otra parte, el ex marido de la mujer fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Quedó alojado en la Seccional 1a de San Justo.

El caso está en manos del fiscal Guillermo Persello, quien este sábado por la mañana imputó al hombre por amenazas, lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y abuso sexual con acceso.

Además, trascendió que en las próximas horas iban a brindar testimonio en Cámara Gesell los hijos de la pareja: una adolescente de 16 años y dos niños, de 11 y 7.

Hipótesis fiscal

En la audiencia imputativa realizada este sábado por la mañana, el fiscal Persello presentó su caso ante el juez Héctor Gabriel Candioti.

"Minutos después de las 8 de la mañana del jueves de esta semana, el imputado fue a la casa en la que vive su expareja y los hijos de ambos", relató el funcionario del MPA. "Ingresó a la vivienda de forma muy violenta y sin la autorización de la mujer, a la que empujó y tiró al piso", agregó.

Persello precisó que "el hombre la agarró del cuello y la agredió físicamente. En un momento, la mujer pudo soltarse y alcanzó a tomar 10 pastillas de un medicamento que se utiliza como sedante y ansiolítico".

"A raíz de la ingesta, la mujer entró en estado de somnolencia", señaló el fiscal y añadió que "el imputado aprovechó esa circunstancia para abusar sexualmente de ella, accionar que también le produjo lesiones a la mujer".

Finalmente, Persello señaló que "el hombre también es investigado por haber amenazado a la mujer" y puntualizó que este hecho se produjo "el 22 de agosto a través de un mensaje que le envío por la red social Facebook".

Medida cautelar: la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo el próximo lunes, en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). El fiscal Persello adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.

"Menos oficinas y más apoyo"

Susana Marelli es integrante de la organización no gubernamental "Mujeres Ciudadanas" de San Justo. Ella conoce en carne propia lo que es la violencia de género y la desprotección de las mujeres que son víctimas de abusos y maltratos.

"Como institución, nosotros vamos a pedir justicia. Vamos a solicitar que se le de la pena máxima, que lo saquen de San Justo. No queremos que los violadores esperen su condena en la ciudad porque ese es un privilegio más. No queremos nuevas víctimas y por eso organizamos por estos días concentraciones frente a la Jefatura policial para juntar firmas", manifestó Marelli.

Luego, la activista hizo referencia al papel del Estado, que termina brindando un servicio deficiente ante los casos de violencia. "Cuando una mujer hace la denuncia, necesita una contención psicológica. Es la parte que exigimos al estado. Queremos que el Estado, que tiene tantos ministerios, que tiene tanta plata destinada, que no cree tantas secretarías, tantas oficinas, para pagar sueldos a empleados públicos, sino que le pague a profesionales lo que corresponda. Hoy, la psicóloga no tiene recursos y sólo atiende a las víctimas dos o tres veces y después quedan a la deriva. No destinan dinero a lo más importante", se quejó.

"Nosotros podemos acompañar a las chicas, pero no tenemos presupuesto. Si a esta mujer se la hubiese acompañado de manera adecuada, teniendo en cuenta que había menores en el medio, no habría terminado internada en grave estado en Santa Fe. A la nena la conozco desde que nació. Nos pegó muy fuerte a todos el caso. No tengo palabras. Sólo lloramos. Yo sufrí violencia de género y nunca pensé que podía pasarle algo así a mi vecinita. Ese es el dolor más grande que tengo como mujer y como madre", concluyó Susana.