Grave conflicto por usurpación de terrenos en la Isla Sirgadero

En el predio, ubicado en el acceso a Alto Verde, funcionó hace algunos años el balneario Nativo. La zona es blanco frecuente de intrusiones. Suceden ante la vista de todos, incluso con aparente aval policial.

Las usurpaciones en la Isla Sirgadero, ubicada junto al camino de ingreso al barrio costero Alto Verde, se han transformado en moneda corriente. Incluso algunas ya se han consolidado. Este viernes, se produjo un nuevo intento por parte de gente que manifestó pertenecer a una agrupación denominada Los Tobas, que quiso ocupar el predio donde años atrás funcionó el balneario Nativo y algunos emprendimientos gastronómicos.

Como informó El Litoral en reiteradas oportunidades, esa lonja de tierra se encuentra usurpada desde hace muchos años por varios emprendimientos comerciales y algunas viviendas de buena construcción. Ninguna de las edificaciones que allí se hicieron tienen el correspondiente permiso de obra municipal, ni habilitación para funcionar, lo que sí se le exige a cualquier vecino en otro lugar de la ciudad. Con lo cual, son todas edificaciones irregulares que avanzaron sin los debidos controles.

Respecto al conflicto que se suscitó este viernes, el particular damnificado explicó que "hay una usurpación por parte de la Asociación Civil Los Tobas. Esto es así porque yo soy el único que tiene planos y escritura de esos terrenos". Y aseguró que el club Los Tobas "tiene otorgado el terreno por un fallo judicial de 2011. Luego de eso, en una acción unilateral, derrumbaron el cerco que estaba delimitando el lado oeste, paralelo al río, y avanzaron hasta el río con el objetivo de hacer una guardería náutica. Hasta construyeron una bajada de lanchas al río en un terreno que no les pertenece".

El conflicto

En 2011, un fallo de la Jueza Rodrigues Ocampo como resultado de un juicio de acción posesoria otorgó su uso a Los Tobas, que en ese momento ni siquiera constituían una agrupación civil. Pero esta resolución sólo otorga la posesión hasta tanto se resuelva la verdadera propiedad del mismo (una parcela perfectamente delimitada y amojonada por el oficial de justicia interviniente). Ese plano que les permitía ocupar ese espacio terminaba en una línea paralela a la Laguna y que distaba no menos de 60 metros de la misma, por lo que en absoluto, llegaba hasta allí, independientemente de la altura del río. Todo el terreno que lo rodeaba (dentro del cual estaba el predio que ocupaban Los Tobas) y se extendía hasta la laguna, fue explotado por los damnificados en diversos años anteriores, siendo el más recordado, el que funcionó con el nombre de Nativo.

Esta situación no sufrió modificaciones hasta que en los últimos meses del año pasado la agrupación Los Tobas (o personal contratado por ellos) procedió a desmontar el cerco del lado oeste para extender en forma unilateral el lado norte hasta llegar a la laguna. La intención fue, además de apropiarse de un terreno amplio que pretendía llegar hasta La Laguna, montar una guardería náutica.

Cuando los legítimos propietarios presentaron ante la Justicia la denuncia por usurpación, luego de varias idas y vueltas, el Juez Lazarini dictaminó que esto es un conflicto de índole Civil y Comercial y no le correspondía dictaminar.

Ante esto, los ahora damnificados (que lo han ocupado desde hace más de 20 años y además cuentan con las escrituras que otorgan la posesión) le encargaron a una empresa constructora, que reconstruya los límites establecidos por la Resolución Judicial del 2011 y, además, comience con las tareas de nivelación y limpieza de todo el predio con el objetivo de retomar su explotación comercial en el próximo verano.

Pero de repente, y sin ningún tipo de notificación, este último viernes un grupo de personas encomendadas por los referentes de Los Tobas, procedieron a desarmar nuevamente el cerco establecido y a extender el del límite norte hasta llegar nuevamente a la Laguna, pretendiendo apropiarse otra vez de todo este predio.

Todo este accionar fue realizado bajo la protección del personal policial de la Comisaría de Alto Verde, bajo la supervisión de su jefe que se encontró permanentemente presente. En un claro cuestionamiento al accionar del jefe policial de Alto Verde, el particular damnificado dijo que “él actúa de manera totalmente parcial. En ningún momento exhibió documentación alguna que justificara su accionar". “El viernes, mientras sucedía todo esto, se le hizo el reclamo al comisario Romero, pero éste adujo que estaba cumpliendo una órden de la Fiscal Dra. Peresin, sin exhibir ningún tipo de Oficio o comunicación formal escrita. Este personal ingresó a una propiedad privada sin ninguna orden judicial, no solo avalando este nuevo intento de usurpación, sino amenazando con intenciones de detener a la gente de la empresa (y no justamente a quienes estaban desarmando el cerco) si no dejaban de trabajar inmediatamente.”

“Ante la gravedad de la situación, los representantes legales de los propietarios se comunicaron con la Fiscal actuante, quien aseguró nunca haber dado una orden como le expresaba Romero, y sólo había ordenado que se instruyera a volver a la situación anterior del plano ya mencionado. El único plano hasta acá válido es el que corresponde al fallo del 2011, no existiendo ningún otro.”

“La fiscal dice que se respeten los planos. El único que tiene planos y escritura sobre esos terrenos soy yo. Lo único que le pido a la funcionaria del MPA es que se expida de manera clara y diga, con la documentación pertinente, a quién pertenece el terreno. A nosotros nos pidieron la documental y se la dimos. Y hoy nos encontramos con esto. Lo más llamativo ocurrió después del mediodía del viernes, cuando se pudo ver al personal policial compartiendo un asado con la gente en el predio de Los Tobas”, cerró el damnificado.



Qué dicen Los Tobas



Por su parte, la Asociación Civil Los Tobas sostiene que “en el año 2010 el club ganó un juicio posesorio a este particular que nos prohibía el acceso al río. En el año 2019 el club toma posesión de la salida al río. El particular nos denuncia por usurpación y presenta un cese de estado antijurídico para que se le devuelva ese terreno. El 22 de abril de este año el juez Leandro Lazzarini rechazó ese pedido”.



El conflicto suscitado el último viernes demuestra cómo, por la inacción de quienes tienen que velar por la seguridad jurídica y proteger el derecho de la propiedad privada, terminan siendo víctimas de aquellos que por el simple accionar de violar las leyes y guarecerse bajo la situación del "hecho consumado" cuentan con la protección por acción u omisión del personal de seguridad. Basta observar la cantidad de emprendimientos comerciales ya establecidos, y que fueron permanentemente denunciados sin que nunca apareciese ningún personal policial para impedirlo: allí hay un depósito de materiales de construcción y otras guarderías náuticas que han hecho caso omiso a los permanentes intentos de clausura por parte de la Municipalidad.

Por último, cabe resaltar que estas usurpaciones tienen un fin comercial y no se tratan de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad.