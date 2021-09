https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Salvo un mural no hay reconocimiento para los campeones

¿Qué espera Unión para ponerle Pumpido y Luque a la nueva tribuna?

El querido Leopoldo Jacinto se fue en medio de esta dolorosa pandemia. En el caso de Nery, hoy es el Secretario de la Conmebol, en la cumbre del fútbol de Sudamérica. Un tributo que no debe demorar más en López y Planes.

Por Dario Pignata SEGUIR Más allá de los pequeños retoques que faltan, hay dos cuestiones que son inminentes: la vuelta del público (con aforo y protocolo) a los estadios de la Argentina y la finalización de la imponente tribuna sur en el estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión. Incluso, hace algunas horas la misma institución empezó a dar señales con determinadas publicaciones que el pueblo tatengue está a las puertas de un momento especial: volver a la cancha y disfrutar de la nueva tribuna, con casi 1.000 butacas modernas y líneas de palcos VIP. En algún momento se especuló que el propio oficialismo estaba "demorando la pelota" con el tema de las obras (tribuna, sede, fachada, IPEI) apuntando a los tiempos electorales, recordando que a mitad del año que viene los socios irán a las urnas y se especula con tres o cuatro listas en la pelea por el sillón principal en López y Planes.

"En estos meses vamos a inaugurar muchas obras. Esta gestión dejará una infraestructura que estaba 60 años atrasada en el Club Atlético Unión", explica a El Litoral uno de los actuales dirigentes de la Gestión Spahn.

En ese contexto y a la hora de los reconocimientos, algunos dirigentes le acercaron hace varios días al presidente Luis Spahn la idea de nominar la tribuna nueva con un justo e indiscutible reconocimiento a Leopoldo Jacinto Luque y Nery Alberto Pumpido, ambos formados en el semillero tatengues y campeones del mundo con la Selección Argentina. En el caso del "Tuerto" con César Luis Menotti en el '78 y en cuanto al "Camello" con Carlos Salvador Bilardo en México '86. ¿Te gustaría que la nueva tribuna lleve el nombre de Pumpido y Luque? — El Litoral (@ellitoral) September 19, 2021

Más allá que el 15 de Abril tiene, en la zona de ingreso a los vestuarios un mural alusivo a sus "Campeones del Mundo" con una gigantografía donde aparecen Luque y Pumpido, sin dudas que lo de la tribuna nueva sería el mejor de los reconocimientos para ellos.

En el caso de Leopoldo Luque fue una de las pérdidas dolorosas en este tiempo de pandemia. En cuanto a Nery Pumpido, está recién asumido como Secretario de la Conmebol, posicionándose en el mejor lugar del fútbol de Sudamérica por decisión de Alejandro Domínguez y con el voto unánime de las diez federaciones. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

