https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 19.09.2021 - Última actualización - 13:23

13:21

Las fábricas del sector representan el 20% del trabajo local, pero su influencia no se limita allí: el derrame llega hasta las calles del polo agroindustrial nacional.



De Santa Fe al país y al mundo El boom de la maquinaria agrícola se siente fuerte en Armstrong y Las Parejas Las fábricas del sector representan el 20% del trabajo local, pero su influencia no se limita allí: el derrame llega hasta las calles del polo agroindustrial nacional. Las fábricas del sector representan el 20% del trabajo local, pero su influencia no se limita allí: el derrame llega hasta las calles del polo agroindustrial nacional.

Juan Chiummiento | redaccion@miradorprovincial.com





El gran presente que viven los fabricantes de maquinaria agrícola se siente en las calles de Armstrong y Las Parejas, las dos ciudades santafesinas que componen el corazón de la agroindustria en Argentina. Con toda su producción comprometida hasta bien entrado el 2022, las 147 plantas generan el 20% del trabajo local (unos 3.500 empleos), pero además derraman hacia un gran número de talleres y galpones, que se multiplican en la trama urbana.



"¿Si hay laburo? Un quilombo de laburo tenemos", le dice Iván -titular de una pequeña fábrica de agropartes- a Mirador Provincial, que esta semana realizó una recorrida por el área en la que brotan algunos de los brotes verdes de la economía. "Acá trabajamos de 6 a 21. Si el día tuviera más horas, las trabajaríamos", agrega.



En 2021, por la mejora de los precios internacionales de los cereales y ante la imposibilidad de acceder a los dólares, los productores se volcaron masivamente a la compra de maquinaria agrícola. La demanda, directamente, superó a la oferta. Muchas agotaron su stock para lo que queda del año y tuvieron que incorporar dotaciones de personal. Por estos meses resultó casi imposible comprar un fierro con sello nacional para retirar el momento.



El shock de ventas transformó la estructura productiva local. En la Municipalidad de las Parejas cuentan que el dueño de un taller de motos se reconvirtió en soldador para abastecer a las grandes plantas. "La última vez que fui no tenía tiempo ni para inflarme las gomas", explica el secretario de Gobierno, Carlos Damiani, quien dice que la mejora se nota, por ejemplo, en el nuevo loteo entregado por la intendencia: "Son terrenos que la gente rápidamente empezó a construir".



Más empleos



El último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) le puso números al fenómeno: durante el primer semestre la producción de maquinarias en el país resultó un 124,5% superior a la registrada hace dos años. Para el gobierno, el sector es una de las banderas de la reactivación económica. El documento dio cuenta del impacto en el empleo, planteando que en este período de bonanza se generaron 2.200 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento del 4,5% respecto a 2019.



De los grandes distritos, Santa Fe es una de las principales beneficiadas. En recientes publicaciones en la red social Twitter, el director del CEP XXI Daniel Schteingart contó que lo que refiere a puestos de trabajo en la industria manufacturera -es decir, no solo en el sector de maquinaria agrícola- en la provincia hay 6.051 nuevos empleos, comparando la situación de mayo con diciembre de 2019.



Unos cuantos de esos nuevos trabajos fueron responsabilidad del grupo Crucianelli, empresa con sede en Armstrong que viene desarrollando un ambicioso plan de crecimiento. En el último año sumó 140 empleos. "Nuestro objetivo es ser una compañía líder en sembradoras en Latinoamérica, no solo pensando en la Argentina sino también mirando al mundo más cariñosamente. Por eso es que debemos realizar tareas puertas adentro de la fábrica", cuenta su gerente de finanzas Adrián Tittareli.





La sede fabril de la fábrica de sembradoras fue utilizada por la Federación de Industrias de Santa Fe (Fisfe) como sede del Día de la Industria hace dos semanas, evento que contó con la presencia de figuras nacionales y del gobernador Omar Perotti. "Este es el lugar que expresa el modelo de desarrollo que debe seguir Argentina", dijo en aquella ocasión el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren.





Crucianelli anunció el año pasado un programa de inversiones por u$ s 10,8 millones, con el objetivo estratégico de posicionarse, de cara al año 2030, dentro de las cinco principales empresas fabricantes de sembradoras a nivel mundial.





Más inversiones





Otra de las firmas que está envalentonada con el crecimiento es Apache, que sigue conducida por Carlos Castellani, un histórico del sector. Con toda su producción comprometida hasta mayo, el empresario está delineando un plan que le permitirá duplicar la capacidad instalada para 2025, con una inversión de u$ s 3 millones.





"Queremos pasar de 160 máquinas que vamos a fabricar este año a 200 para el año próximo, y superar las 300 en 2025", asevera, para luego comentar que dicho objetivo se espera lograr "con diferentes acciones". La firma construirá 6.000 m2 en un terreno de una hectárea ubicado detrás de la actual nave, que ronda los 20.000 m2. Las obras iniciarán el año próximo e irán de la mano con el desarrollo de un nuevo producto. "Pensamos allí hacer una nueva zona de carga, más un espacio para el nuevo prototipo, y también un sector para tractores", adelanta.





"El productor nos fue poniendo en movimiento. En estos 64 años hemos pasado malas y buenas, pero hoy se dan las tres condiciones para que la cosa ande bien: una buena cosecha, buenos precios internacionales y crédito", finaliza el "Indio", como todos lo conocen dentro de la fábrica.





Más industria nacional





Entre los empresarios hay confianza que el repunte no quede solo allí. Una de las claves para lograr ese objetivo es que, de una vez por todas, se apruebe en el Congreso la ley de maquinaria agrícola, que básicamente definiría qué es un producto nacional, en función al porcentaje máximo de piezas importadas que puede tener un equipo. Ello permitiría darle más músculo a las fábricas argentinas frente a las multinacionales, que fueron ganando terreno con el paso del tiempo.





El proyecto fue charlado desde las cámaras sectoriales con varios interlocutores, incluido el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien recibió a la cúpula de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) en los días previos a las elecciones.





"El impuesto de los argentinos tiene que usarse para la generación de empleo en el país", sostuvieron desde una de las empresas que visitó este medio en el polo agroindustrial, desde donde entienden que la coyuntura abierta por el resultado de las PASO puede generar un buen marco para el tratamiento del proyecto de ley, que ya fue ingresado por la senadora María de los Ángeles Sacnun.





El proyecto define que "todo régimen fiscal, financiero y/o promocional del Gobierno Nacional a ser aplicado a la compra-venta de maquinaria agrícola con tasas y/o condiciones especiales (...) deberá ser solamente aplicado a los productos nacionales".