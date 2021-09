https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 19.09.2021 - Última actualización - 14:51

La mujer atacada por su pareja sigue en grave estado Violencia de género: el fiscal Cochero dio detalles de los ataques ocurridos en ruta 90 y Hughes

Manuela Dias Fredes

Este sábado 18, dos hechos impactaron a la región y en ambos se cometieron actos de violencia de género ya que fueron víctimas mujeres que en el caso del episodio de ruta 90 la joven cañaseña de 29 años perdió la vida en el acto, tras recibir un disparo en la sien de parte de su ex pareja; más tarde en Hughes, un hombre ya denunciado por su mujer por ataques violentos, reincidió e intentó matarla con varios cortes en el cuerpo con un arma blanca, lo que le provocó que hasta este momento se encuentre en estado reservado en el Hospital de Venado. En ambos hechos interviene el fiscal del MPA de Melincué. Dr. Julián Cochero.

Policía femicida

Según lo manifestado por Cochero, el autor del femicidio (I.L. de 29 años), integrante de la Policía de Seguridad Vial “estaba haciendo un operativo de control junto a otros dos compañeros en intersección de rutas 90 y 93, que después verificaré de qué tipo de control se trataba”, destacó en un principio.

Al volver del operativo, cuando van pasando Chapuy este agente se da cuenta que pasa la ex pareja con el ex marido (con quien tiene un hijo) en un auto Peguetot 307, azul. Giran en “U” “y comienzan a perseguirlos, los interceptan a 3 kilómetros de Elortondo, le cruzan la patrulla con sirenas, se bajan los tres pero se aproxima el agresor del lado del conductor”.

“A prima facie”, relató Cochero, sobre el momento del homicidio “se ponen a discutir (con el acompañante de la víctima) pidiendo hablar con la joven, entonces el ex marido se va adelante del auto como para hablar con los dos compañeros y el agresor da la vuelta hacia la ventanilla del acompañante y le ejecuta un tiro en la cabeza. “Está en investigación si hubo varios disparos”, aclaró el funcionario judicial ya que hay versiones de que habría más tiros sobre el vehículo.

Tras cometer el asesinato, el agente de Seguridad Vial también intentó ultimar a la pareja de la joven “pero se encasquilla el arma o aparentemente se le cayó el cargador”. Tras esto, se produce una pelea entre ambos hombres y cuando el homicida está a punto de ahorcarlo se arrepiente y el agredido, que es víctima de este hecho, trata de calmarlo.

Toda esta escena, cuenta el fiscal, se produce ante “la participación pasiva” de los otros dos uniformados, es por eso que también serán investigados primero por permitir una persecución de unos 20 km y luego por no intentar arrebatarle el arma.

En tanto, el cuerpo de la joven (que era cadete del ISEP de Murphy) fue trasladado a la Morgue de Venado Tuerto, donde le realizaron la autopsia el sábado por la noche y se espera un pre-informe.

El Dr. Cochero aseguró que “hubo contaminación de la escena del crimen” ya que familiares de la víctima llegaron y “hasta rompieron un vidrio del auto”.

Respecto al femicida confirmó que la audiencia imputativa será este domingo, a las 14, donde se lo imputará por “Tentativa de Homicidio Agravado por el hecho de ser policía y Homicidio doblemente Agravado por el hecho de ser integrante en función de la fuerza de Seguridad y por la relación de pareja que tenía con la víctima”.

En tanto, este lunes será la de medidas cautelares y anticipó que aún no pedirá la prisión preventiva “a la espera de más informes”. Y a los compañeros se los investiga como “partícipes secundarios”.

Intento de femicidio en Hughes

Respecto al hecho ocurrido en Hughes, este sábado, alrededor de las 18, donde un hombre intentó matar a su pareja y luego quiso suicidarse, Cochero contó que el ataque fue en la vía pública (intersección de calles Aarón Castellanos y 25 de Mayo) donde la vio y la interceptó con la camioneta “y le pega cuchillazos con intención de matarla y tras esto se hace unos cortes en las muñecas, diciendo que se quería suicidar”.

El agresor (O.H.G, de 59 años) y la víctima (E.M.S de 52 años) fueron trasladados al Hospital de Venado Tuerto, donde él fue dado de alta alrededor de las 11.30 y luego encarcelado. En tanto, la mujer, hasta este domingo sigue internada en Terapia Intensiva con pronóstico reservado, presentando lesiones múltiples en abdomen, tórax, cuello y miembros. Debió ser operada y le realizaron una esplenectomía, sutura vascular y reparación de lesión de tráquea. Y hasta el momento, permanece con respirador.

Asimismo, el fiscal de Melincué expresó que el hombre “ya había estado en cautelar por violencia de género por denuncia de esta mujer”, pero no recibió la prisión preventiva de parte del juez y estaba libre y si bien no estaba al tanto si tenía o no un impedimento de acercamiento (perimetral), es posible que haya violado esta medida para agredir a la víctima nuevamente.