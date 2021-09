https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de la victoria

Eduardo Domínguez: "Me intranquilizaba no ganar"

El entrenador de Colón dijo que “no me meto en política”, cuando se lo consultó por las elecciones del domingo que viene en el club. Calificó de “muy bueno” el primer tiempo de su equipo.

“Lo que nos sostiene es ganar, por eso me voy conforme. Nosotros hemos jugado bien algunos partidos, pero no ganábamos. Hoy lo hicimos, sostuvimos el resultado, defendimos el cero en nuestro arco, no son pocas las cosas que hicimos bien. A mi entender, jugamos un muy buen primer tiempo. Ellos solamente llegaron con pelotazos largos, pero sin jugadas de peligro. Creo que ni siquiera nos patearon al arco en ese primer tiempo”, así analizó Eduardo Domínguez la victoria rojinegra ante Central Córdoba. Consultado por las declaraciones de Sergio Rondina, el DT rival, que dijo que el resultado había sido mezquino con su equipo, no quiso entrar en polémicas: “Cada cuál tiene su opinión”, dijo Domínguez. Tenés que leer En vísperas de la primavera, Colón salió de su "invierno" Admitió que en el segundo tiempo, “ellos tiraron centros y nos cabecearon bastante, eso es algo que tenemos que mejorar”. Sobre los cambios (hizo solamente dos), señaló que “no ví la necesidad de hacerlos. El equipo estaba bien. Cuando pensé en Garcés, fue porque sabía que ellos iban a terminar tirando centros. Entonces había que fortalecer la marca por afuera, para que no saquen esos centros, y por adentro, para que no nos cabeceen”, dijo Domínguez. También se refirió a las elecciones del domingo y dijo que “en el aspecto político no me meto”. Volviendo al partido, señaló que “el equipo tuvo paciencia en el primer tiempo y no me preocupa que no tengamos definición. Ferreira y Farías pueden hacer una gran dupla. Necesitamos que Facundo encuentre su nivel. Y respecto de Beltrán, Leguizamón y Morelo, todos saben que el que esté mejor, va a jugar”. Tenés que leer Lo justo y necesario para tres puntos fundamentales Admitió que “me intranquilizaba no ganar” y resaltó que “no estábamos en un mal momento. Nosotros venimos de ser campeones. Si estaríamos acostumbrados a pelear títulos todos los años, pensaría distinto, pero no es la situación”. Finalizó diciendo que “el torneo es largo y difícil” y reconoció que hubo momentos del partido en los que “pudimos demostrar lo que verdaderamente somos”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

