Máximo Kirchner afirmó que la Argentina saldrá adelante "con construcción política y gestión"

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pronosticó que la Argentina saldrá adelante "peldaño por peldaño", con "construcción política y gestión" y consideró que el espacio que integra debe "interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga a todos y todas".

"Vamos a salir adelante peldaño por peldaño, no es que un día nos levantamos y ocurre un milagro. Es peldaño por peldaño, se sale con construcción política y sobre todo con gestión. La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente", afirmó el diputado.

Kirchner analizó los resultados electorales de las PASO de una semana atrás, pidió "desdramatizar" la situación tras el debate interno del Frente de Todos y concentrar las energías en la tarea de "traducir políticamente las demandas de la ciudadanía".

"Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos", advirtió.

Sobre los acontecimientos de la última semana, afirmó: "Nadie se excluye de las responsabilidades del ahora. Todos y todas somos responsables y tenemos que sacar esto adelante. Me parece que se generó un sainete en algún lugar, tratando de sacar un pequeño rédito coyuntural, que obviamente no iba a suceder, y se puso al Gobierno en un lugar que realmente a mí me llamó la atención. Ahora eso ha concluido, ha pasado".

Después consideró que "las medidas que se tomen no deben ser en función del resultado electoral" y, en ese sentido, aseguró que "lo central no es noviembre (por las elecciones generales del 14 de ese mes), sino mejorar la calidad de vida de la gente".

"Hay que politizar las demandas para convertirlas en leyes en el Congreso", propuso.

Evaluación electoral

En relación al resultado en las PASO, Kirchner estimó que "hubo un sector que antes de votar en contra de este Gobierno decidió no hacerlo, porque conoce las consecuencias de lo que fue el macrismo. Está claro que el macrismo no genera ningún tipo de esperanza de la mejora de la calidad de vida en la mayoría del pueblo".

Sobre el dato de que cuatro de cada diez electores no se inclinaron por ninguna de las fuerzas que compitieron en las primarias, dijo: "Es un electorado que a partir del 2013 en adelante también ha ido tomando conciencia de lo que quiere y no nos podemos enojar, porque ha tomado conciencia de lo que quiere. Tenemos que ponernos a trabajar hacia adelante para interpretarlo".

"La sociedad ha dado un mensaje y tenemos que interpretarlo", insistió.

Luego agregó: "Habrá que trabajar, no hay lugar al enojo, sino hay lugar a la interpretación, tenemos que interpretar lo que sucede".

El jefe del bloque del FdT en la Cámara baja también consideró que entre quienes optaron por otras fuerzas políticas hubo un voto "ideológico" y que la oposición "empezó prudentemente" al inicio de la pandemia pero que "después se tentó y no pudo controlar la tentación de ver qué rédito político podía sacar".

La economía, mejor

En relación al índice de precios al consumidor, Kirchner dijo que si se compara "la inflación de marzo con la última de agosto" se observa que "está casi en la mitad prácticamente".

Si bien remarcó que ese descenso "no alcanza" estimó que "muestra hasta aquí una velocidad descendente".

"Si podemos seguir en ese rumbo y el poder adquisitivo del trabajador y trabajadora formal va mejorando y empieza a funcionar un poco más virtuosamente nuestra economía y ya no hay nuevas restricciones, incluso cuando uno mira la tasa de contagios es menor y sigue en una curva descendente, entonces creo que todos tenemos una oportunidad", evaluó el titular del bloque oficialista en Diputados.

Y en ese sentido exhortó: "Noviembre es un paso más en esa oportunidad".

Al profundizar el análisis sobre los resultados en las PASO, Kirchner caracterizó a la elección como "muy compleja", que se desarrolló "en una realidad muy difícil para todos los argentinos y todas las argentinas principalmente", ya que "nadie tenía en el menú" el día que asumió el Gobierno el 10 de diciembre de 2019.

"Fue muy difícil para todos aterrizar esta pandemia; las restricciones que hubo que tomar para evitar los contagios, las propias restricciones iniciales para tratar de construir el tiempo necesario para fortalecer un sistema sanitario derruido, que lo único que había hecho desde fines de 2015 era decrecer en su capacidad de atención", describió.

Distanciamiento

En su repaso de las medidas sanitarias que se llevaron a cabo ante la irrupción de la pandemia, el diputado recordó que "hubo que tomar medidas que muchas veces fueron tergiversadas desde los medios y, sumado a eso, también a la lejanía propia entre argentinos y argentinas".

En otro orden, estimó que el Frente de Todos "es una fuerza predominantemente territorial y no es una fuerza mediática", para la cual "la calle en términos reales es todo", y aseguró que "también eso se vio afectado por el tema de las restricciones".

"Fue un año y medio o más muy complejo y esa realidad se expresó de esa manera en las urnas, y creo que tuvo un peso especifico muy grande también esa suerte de enojo transversal que nos tocó vivir", analizó el legislador.

En cuanto a los precios de los servicios públicos, planteó: "El propio Presidente y el gobernador en la provincia (por Axel Kicillof) han entendido, por ejemplo, que las tarifas no tenían que aumentar en los términos que proponía el sistema. Entendimos en la discusión por tarifas que se tenía que tomar en cuenta la realidad de muchos argentinos y argentinas".

"Nosotros entendíamos era que había en nuestra gente situaciones económicas que, obviamente, teníamos toda la voluntad de que no sucedieran, pero la pandemia tuvo un desempeño y también creemos que se podía haber hecho mejor. Pero no es que uno deposita el 'se podría haber hecho mejor' en otros y otras. Es en todos y todas", remarcó Kirchner al destacar las responsabilidades colectivas.

En otro orden, el legislador cuestionó la interpretación de que el debate interno del FdT ponía en riesgo la institucionalidad, consideró que esos planteos eran "argumentos muy lábiles" y contó que durante la semana se dedicó a conversar con diferentes sectores de la coalición para "que comprendieran que nada de lo que trascendía mediáticamente" era como se informaba.

Además, Kirchner dijo desconocer "de dónde salían" esas afirmaciones y reprochó que hayan apuntado sobre todo contra la vicepresidenta de la Nación.

"Cristina en el 2007 sacó 46 por ciento de los votos y Alberto logró sintetizar el 48, no teniendo ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires ni el de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2019. Dos puntos porcentuales. Son números, cada uno los puede interpretar como quiere", manifestó.