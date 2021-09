https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.09.2021 - Última actualización - 10:52

10:50

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Más cerca del arpa que de la guitarra

LUIS

"Queridos amigos lectores, debo reconocer que tengo un problema existencial, y no creo a esta altura de los acontecimientos ser el único. Cuando era chico, allá por los años setenta, escuchaba decir que seguramente los jóvenes del futuro sacarían a la Argentina del estancamiento socioeconómico. Entonces yo me alegraba, porque pensaba, seguramente yo o alguno de mis coetáneos sacaríamos al país adelante. Pasó el tiempo, y encontrándome más cerca del arpa que de la guitarra, debo decir que Argentina tiene un síndrome imposible de dominar: el del círculo vicioso. Siempre volvemos al mismo lugar. Pero sinceramente, debo ser claro, nuestro país está donde está por el egoísmo extremo que tenemos los mismos argentinos. No nos queremos, ni soportamos, ni toleramos. Es un país cargado de egoísmos, donde cada sector tira para el lado que más le conviene. Y no pensamos. Nos es más fácil pensar lo que dice un tarambana que ponernos a pensar por sí solo. Así nos va. Lamentablemente, así nos va".

****

Peronismo de puertas abiertas

UN PERONISTA FIEL

"Como peronista santafesino, debo destacar mi total desconcierto por el resultado de las elecciones Paso. Pero intuyo entender la génesis de esta debacle. Hace un tiempo, leí un mensaje de un lector de este diario que decía que ya el peronismo no es el de antes. Que los funcionarios peronistas de ahora son de puertas cerradas y de agendas complicadas... También ese señor mencionaba que los funcionarios peronistas de antes les abrían las puertas a todas las personas sin distinción, y se quedaban atendiendo hasta las once de la noche en sus despachos. Hoy en día, los funcionarios peronistas de pacotilla no te atienden, y tienen secretarias y secretarios que te miran con una altivez pocas veces vista y no te dan ninguna respuesta concreta, literalmente, te sacan de encima... Así no, muchachos... Así no se ganan luego las elecciones. El pueblo no es tonto; sabe cómo lo tratan... Lo peor que puede haber en un gobierno peronista es un pequeño gran enano burgués, disfrazado de peronista y funcionario del gobierno".

****

Vergüenza

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Escuché a la diputada kirchnerista Vallejos dirigiéndose al presidente en términos soeces. Daba vergüenza oírla. ¡¿Cómo puede ser que en el Congreso haya personas de tan baja estofa?! Dicen que después pidió disculpas. Señores del peronismo: levanten la puntería cuando elijan a quién va a representar al pueblo".

****

El poder de las urnas

LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Quiero felicitar al pueblo que votó como lo hizo en estas elecciones. Por fin se sacaron las vendas de los ojos y vieron a estos zurdos peronistas que quieren gobernar, después de llenarse de plata y no hacer nada por el pueblo. Todo está cada vez peor. Fui un dirigente gremial, durante 35 años y en la época de los militares. Estuve en la balacera de Ezeiza, integré las 62 Organizaciones Peronistas; pero me fui del peronismo, cuando entraron los Menem, Alí Babá y sus ladrones. Hoy gano la mínima y no me alcanza para mantenerme ni 15 días. Por eso, me alegro de que los argentinos estén viendo la realidad de la gente que nos está gobernando".

****

Jugadores de las inferiores

RAÚL DE VILLA SETÚBAL

"Respecto del mal desempeño que está teniendo Colón en este campeonato, creo que el técnico Benítez tiene que poner de entrada, como titulares, a jugadores de las inferiores como Pierotti, Mesa y Garcés, que cuando les tocó jugar lo hicieron bien, ayudando a la conquista del título. Los jugadores y especialmente Domínguez no pueden tirar por la borda el gran logro de haber sido campeones de Primera División del Fútbol Argentino. Gracias al diario".