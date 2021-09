El tenista Tsitsipas aceptó vacunarse contra el coronavirus sólo para "ir a restaurantes y tiendas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tenista griego había declarado que no se vacunaría contra el Covid-19 por miedo a los efector secundarios de la vacuna. Ahora cambió su postura por motivos extradeportivos.

Stefanos Tsitsipas, número tres del ranking mundial, cambió su postura y aceptó hoy recibir la vacuna contra la Covid, que se negaba a recibir por temor a sus "efectos secundarios".





En declaraciones realizadas tiempo atrás, Tsitsipas había afirmado que solo se vacunaría si para el circuito de la ATP fuese un requisito obligatorio, en medio de una polémica en la cual recibió duras respuestas.





El tenista nacido en Atenas, de 23 años, el mes pasado había señalado que no se pondría la vacuna porque le preocupaban sus posibles efectos secundarios, pero ahora señaló que se vacunará este año "para poder ir a restaurantes y tiendas", indicó la agencia DPA.





"Apoyo a todos los que se vacunan. No soy médico, soy jugador de tenis, por lo que es posible que no tenga la opinión más fundamentada cuando se trata de problemas médicos", explicó en declaraciones a la cadena griega Antenna TV.





Tras sus comentarios iniciales, Tsitsipas recibió fuertes críticas en la prensa de Grecia, y también por parte de varias figuras deportivas.





"La vacuna no se ha probado lo suficiente porque es nueva y tiene algunos efectos secundarios. Conozco a algunas personas que los han sufrido. No estoy en contra, simplemente no veo ninguna razón para que alguien de mi edad se vacune", sostuvo entonces el tenista, quien ahora cambió su parecer y se vacunará contra el coronavirus.

