https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.09.2021 - Última actualización - 13:34

13:33

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Inseguridad insoportable

UN CIUDADANO SANTAFESINO

"Quiero dejarle una pregunta al señor gobernador: ¿en algún momento piensa empezar a cumplir con sus funciones de gobernar la provincia? Y específicamente, si tiene pensado algo para combatir el delito, que ya no nos permite vivir ni siquiera medianamente tranquilos. Hasta roban y hacen destrozos enfrente de la Casa de Gobierno y en la propia Casa de Gobierno. Realmente da vergüenza ajena. Y seguimos viendo un gobernador impasible, indiferente, un ministro de Seguridad inexistente. No salimos del asombro. La provincia está dominada por la delincuencia, por el delito. Una parte de la provincia por el narcotráfico, que impone sus propias reglas. Y el resto de la provincia con delitos comunes a diestra y siniestra. Los santafesinos no podemos vivir con un mínimo, digno, de seguridad en nuestra vida cotidiana. Esta situación nos entristece, nos pone mal, nos genera impotencia ante la ola delictiva. Señor gobernador: intente hacer algo antes de que se le termine el mandato".

****

Un odio constitutivo

DANIEL PINO

"Respuesta a 'Jorge, un ciudadano que lee, piensa y recuerda'. Estimado conciudadano: agradezco su mensaje publicado el 7-09-21, haciendo uso de su libre albedrío de pensamiento. Usted se expresó quejándose por mis expresiones sobre el odio instalado por el macrismo en nuestra querida Patria. Entiendo su amor y fidelidad a ese estilo de gobierno que solamente pudo llegar a ocupar la Casa Rosada con el apoyo irrestricto de los medios de difusión hegemónicos y solventados por los poderes financieros buitres internacionales. Pero con total humildad, debo recordarle que el odio que porta el macrismo no es de ahora. Pertenece a las sistemáticas fuerzas que golpeaban las puertas de los cuarteles del Ejército para derrocar a los gobiernos democráticos. Lamentables tiempos sangrientos de nuestra historia que aún lloramos por las heridas recibidas. Reitero: el odio, querido conciudadano, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Es el mismo odio que impidió el desembarco de nuestro Libertador José de San Martín en el puerto de Buenos Aires. Es el mismo odio que bombardeó la Plaza de Mayo en el año 1955. Es el odio de los cipayos argentinos que son capaces de entregar nuestro territorio argentino al exterior por treinta monedas de plata. Judas no fue el único entregador de la historia. En nuestro país hubo muchos Judas que nos endeudaron sin tener un atisbo de vergüenza. Entregar nuestro país al extranjero es una forma de odio a lo nuestro. Con mi total respeto a vuestra diferente forma de pensar, lo saludo atentamente".

****

Calma en medio de la tormenta

ANTIGUO LECTOR

"Desconcierto y pena: es algo muy común de observar en nuestra sociedad santafesina por estas horas. Tal vez el marco político, quizás el marco económico, o la falta de oportunidades, o las permanentes cosas que nos pasan llevan a que nuestra vida se torne gris y apesadumbrada. Es muy difícil tener esperanza en contextos tan difíciles. Pero lo que no hay que perder es la Fe en Dios. Es lo único que nos puede sostener y sustentar en tiempos de escasez tan profundos. El único refugio de los pobres es Dios. Nadie, ningún ser humano puede proporcionar Paz a un ser humano en tiempos como los actuales, sino el mismo Dios, Creador. No hablo de religiones o de filosofías humanas, solo de la urgente necesidad que tienen muchos de llenar ese vacío dejado por los problemas. Solo Dios puede dar sosiego y tranquilidad aun en medio de la tormenta".

****

Invertir más en la ciudad

RAÚL

"Con el mayor de los respetos, le pido al intendente Jatón que en lugar de tanto publicitar lo que hicieron, inviertan en lo que falta hacer. ¡Por favor! Destine ese dinero en más obras en beneficio de la gente. Hay barrios que están a la miseria, abandonados, con una patente ausencia municipal. Piense, por ejemplo, en que no tengamos que pasar lo del verano pasado, en que la ciudad estaba invadida por los mosquitos. No se podía andar por la calle; la fumigación ecológica que dicen que emplearon no sirvió para absolutamente nada; por eso es hora de fumigar como corresponde. Hacer más castraciones en los barrios: sigue habiendo proliferación de animales sarnosos, desnutridos, abandonados. Vacunación antirrábica, desparasitación. Siguen los problemas de falta de iluminación por distintos sectores de Santa Fe, agravado esto con la ola de delincuencia que estamos atravesando".

****

Resultados electorales

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"El resultado de las elecciones no me sorprendió, es lo que se esperaba. Siempre afirmé que el pueblo vota con el bolsillo y cuando éste está vacío, no hay nada más que decir. Se acaba el republicanismo, el institucionalismo, etc.".

****

Opinión

ERCILIO FERRI

"Quien favorece el poder de otro labra su propia ruina; y ésta es una regla prácticamente infalible".

****

Números útiles

VECINOS DE B° SARGENTO CABRAL

"Señores del diario. Somos lectores de calle Sargento Cabral que queremos ver concretada la publicación en el diario, de números útiles para la comunidad. Podrían completarla con la de bomberos y sus voluntarios. La grave bajante del río Paraná revela la ausencia de auténtica política, como hacer la planta de tratamiento de los líquidos cloacales tanto en el Paraná como en el Salado. También hacer la toma de agua en el río Colastiné, que tiene poca contaminación. Con respecto al transporte, que haya líneas urbanas que combinen las del norte-sur con las de este-oeste, para abaratar costos, cuando son muchos recorridos y para ganar tiempo. Tenemos que reiterar el reconocimiento a la vecinal y el ejemplo que son ustedes para la comunidad".