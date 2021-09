https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.09.2021

Mirada desde el sur Fernández Versus Fernández, el caso Pimpinela Está marchito y descompuesto el Partido Único. Asumamos, el Peronismo es una formulación del Partido Único.

"Me engañaste, me mentiste

Me dijiste que desde aquel día ya no la veías

Me engañaste y seguí siendo sólo en tu vida una compañía

Me mentiste, me pediste que espere por ti

Hoy te quedas con ella"

(Dice CFK de la presidencia)

"No sabía, no pensaba

Que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla

No creía que me haría tan mal la tristeza que había en su mirada y me di cuenta

Que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla"

(Dice AF de la presidencia)

"Al fin yo he sido en tu vida una estúpida más

Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va"

(Dice CFK de la presidencia y la mayoría de votos)

"No sigas hablándome así

Yo hice todo lo que pude, no me pidas más..."

(Dice AF de la presidencia y la campaña)

Sigue la canción….

SENSACIONES ENCONTRADAS

Ver desde la tribuna un partido de fútbol con dos equipos y una sola camiseta (la nuestra) y el que agarra la pelota corre hacia uno de los dos arcos y patea… No es lindo.

Asistir a una fiesta de casamiento y antes que corten la torta, la novia tire el ramo para atrás y bailen el vals comienzan a los insultos y la fiesta de casamiento es un divorcio contencioso… No, no es lindo

Los Pimpinela, los hermanos Galán, triunfaron con una canción (cantada a dúo) de una pelea entre dos amantes que deben seguir soportándose.

Esto es, para aquellos amantes del cine la versión renovada de un clásico: Kramer Versus Kramer. No, no es lindo.

Hay gente de uno y otro bando, todos con la misma contradicción y lo infaltable: porqué… Justo ahora… Esa sensación de perderlo todo es intransferible y -un poco- inenarrable. No abundaremos por esa razón; si no se puede narrar… para qué insistir. La sensación está en la boca del estómago, debajo del esternón, un ataque de pánico prestado o, mejor dicho, inficcionado.

DEBÍAN PERDER CRISTINA Y MAURICIO Y ERA ALGO BUENO

Además es rigurosamente cierto: perdieron. Las elecciones del 12 de setiembre del 2021 dieron paso a un horizonte propicio, posible, pero una semana después todo se oscureció y se nubla el porvenir. A la fecha sigue nublado.

Al perder Cristina Elizabet Fernández de Kirchner desaparecía, tras su fracaso como organizadora de las elecciones, las candidaturas y el porvenir progresista -que usurpaba y aún usurpa- la posibilidad que todas, todas las fuerzas de centro izquierda, desde las más pequeñas hasta el sector del peronismo que verdaderamente se siente a gusto allí, anunciasen / realizasen un dificultoso parto, dificultoso pero posible: un bloque de Centro Izquierda.

Al perder Mauricio Macri, el hijo de Franco Macri que fue quien, verdaderamente, forjó un imperio a partir de aventuras, prebendas y coimas de las que todos tenemos la íntima convicción de su existencia, esperábamos que se produjese el alumbramiento. La Centro Derecha que debía parir alas moderadas y duras. Los conocidos halcones, las oficiosas palomas.

El PSOE y el PP o, si quiere, Republicanos y Demócratas. Esperanza múltiple. El bipartidismo en ciernes debido al fracaso de la tartajeante, farfullante, balbuceante jefatura de Mauricio y la egoísta conducción desde el ombligo de Cristina. Perdieron. Era posible, debían parirse las dos partes de un país parlamentario. Inútil. Debían perder y perdieron, pero… no sabemos de qué manera, pero como decía el Mauri: "algo pasó"

EL PARTIDO UNICO "FANÉ Y DESCANGALLADO"

La cita tanguera deben disculparla, es muy clara desde la lunfardia (fané… marchito, demacrado). Descangallado: Participio masculino singular del verbo descangallar, o sea: descoyuntar, descomponer, desmadejar.

En buen romance: está marchito y descompuesto el Partido Único. Asumamos, el Peronismo es una formulación del Partido Único.

Decididas las cuestiones sociales, las reivindicaciones, las leyes, las ubicaciones en la escala (social) -que suponían ascendente- a partir del peronismo y su único Jefe, Juan Domingo Perón, 20 años después de las luchas del 1900/1920, este Movimiento Piramidal asomó como la columna en la que se desenvolvía el juego de partidos políticos, agrupaciones gremiales, Educación, Salud, fraccionamiento social invertebrado y algo que ahora se advierte: la acumulación de los individuos alrededor de las grandes capitales. No hemos soltado (¿de imposible abandono?) ese esquema para articular la sociedad y el equilibrio de los verdaderos poderes: el político y el económico. Le agregamos un plano de clivaje muy marcado en el conocimiento, la escuela pública y las libertades individuales. No es fractura, es clivaje. Se le suma en el Siglo XXI la información deformante de las redes, que tornan inatajable el sistema de comunicación. Brutal agregado que suma deformaciones sociales: La Peste. Allí deben inscribirse estos dos ignaros del porvenir fuera de su propia circunferencia: CFK y MM. La suma de tropelías nos lleva a este día por día vivido en mitad del Principio de Incertidumbre o lo dicho: Ataque de Pánico inducido. El Partido Único no nos cubre el desfalco ni se hace cargo de los daños. Apenas respira: fané y descangallado.

OPORTUNISTAS, DESCUIDISTAS, EGOISTAS

¿Qué son, en sustancia, los dirigentes sociales que no entienden la necesidad de acuerdos mínimos, de jugar con dos camisetas para que aparezca un verdadero partido de fútbol con leyes claras, de armar un casamiento que no sea un divorcio se insiste: qué son…?

La respuesta es claramente dolorosa y pertenece a la familia del Conde Masoq. Son nuestros representantes, ellos deliberan y gobiernan en nuestro nombre. Nosotros escribimos la letra que cantan los Pimpinela. Duda Metódica, son ellos o nosotros los egoístas, oportunistas, descuidistas… Amarga es la verdad dice la poesía convertida en canción.

Está marchito y descompuesto el Partido Único. Asumamos, el Peronismo es una formulación del Partido Único.