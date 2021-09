La advertencia que recibió Pochettino por sustituir a Lionel Messi

Fue una imagen que recorrió el mundo. Una decisión que generó polémicas, pero logró el resultado deseado. Cuando Mauricio Pochettino reemplazó a Lionel Messi por el marroquí Achraf Hakimi, el entrenador buscó otras opciones para evitar una nueva decepción, dado que el Lyon imponía resistencia y el 1 a 1 parecía inquebrantable.

El estratega también envió a la cancha a Mauro Icardi en lugar de Ángel Di María, y en el tercer minuto adicional el delantero con pasado en la Sampdoria y el Inter facturó para evitar la catástrofe y sellar el 2 a 1 definitivo que impuso un manto de tranquilidad.

Sin embargo, el fastidio del mejor jugador del mundo, las reacciones de la prensa local y los tradicionales memes conformaron un combo que no pasó desapercibido. Y otro de los que tomó cartas en el asunto fue uno de los hermanos del dueño del club, quien en sus redes sociales le envió un sugestivo mensaje al DT luego de sacar a La Pulga: “Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes”.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu