Salud!

Un establecimiento del Valle de Uco fue elegido la mejor bodega y mejor viñedo del mundo por tercera vez consecutiva

Además hay otras siete bodegas argentinas entre las primeras 70 de todo el planeta. Así lo decidió un jurado de 600 expertos internacionales entre 1.500 establecimientos que participaron del The World’s Best Vineyard.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

La bodega mendocina Zuccardi Valle de Uco fue elegida como la mejor del mundo, anunciaron hoy en Alemania los organizadores del certamen The World’s Best Vineyard 2021, en el que participaron unos 1.500 establecimientos ante un jurado de 600 expertos internacionales, que incluyeron otras siete bodegas argentinas entre las primeras 70. El jurado compuesto por sommeliers y corresponsales de viajes referentes de todo el mundo -que para el concurso fue dividido en 22 regiones- eligió también a esta firma como la mejor bodega y viñedo de Sudamérica. Otros establecimientos argentinos que integran la lista de los 100 premiados son Catena Zapata (7° puesto), Trapiche (18°), El Enemigo Wines (24°), Colomé (35°), SuporUco (42°), El Esteco (53°) y Salentein (67°). La responsable del área Turismo y Hospitalidad de la bodega, Julia Zuccardi, manifestó que "es un gran honor haber recibido este premio por tercera vez consecutiva; haremos nuestro mejor esfuerzo para honorarlo". "Tenemos un hermoso país, un escenario extraordinario y un gran equipo trabajando con nosotros; estamos muy comprometidos en lograr que nuestros visitantes vivan la mejor experiencia cuando vienen a Argentina, cuando conocen Mendoza y cuando llegan a Zuccardi Valle de Uco", completó. Antes de la ceremonia celebrada hoy en Alemania,los jurados realizaron una selección entre más de 1.500 establecimientos, en base a todos los detalles que hacen que la visita turística a una viña sea gratificante, para lo que tuvieron en cuenta factores como vinos, gastronomía, recorrido, accesibilidad, ambiente, atención del personal, paisaje y la reputación del establecimiento. The World’s Best Vineyards fue diseñado por el equipo de William Reed para elevar el perfil del turismo vitivinícola y alentar a los viajeros a disfrutar de experiencias relacionadas al vino alrededor de todo el mundo. Con información de Telam