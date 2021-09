https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El precio de la soja cayó US$ 8 en Rosario y cerró a US$ 342 la tonelada

A su vez, el trigo con entrega en octubre se mantuvo en los US$ 230 por tonelada; noviembre cayó US$ 3 hasta los US$ 232; y diciembre alcanzó los US$ 233, una baja de US$ 2 respecto al viernes.

Los precios de los principales granos cerraron hoy en baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que se destacó el retroceso de US$ 8 en la soja disponible, en US$ 342 la tonelada. Por la soja con entrega inmediata y contractual se ofrecieron US$ 342 por tonelada, con una disminución de US$ 8 respecto al viernes, mientras que en moneda local el precio fue de $ 33.605. No se registraron ofertas por la mercadería con entrega diferida. A su vez, el trigo con entrega en octubre se mantuvo en los US$ 230 por tonelada; noviembre cayó US$ 3 hasta los US$ 232; y diciembre alcanzó los US$ 233, una baja de US$ 2 respecto al viernes. Asimismo, las ofertas para enero del 2022 alcanzaron los US$ 235 y las de febrero se situaron en US$ 237 por tonelada, una merma de US$ 3 entre ruedas en ambos casos; y las entregas entre marzo y junio se pactaron a US$ 240, US$ 2 por debajo de la jornada anterior. Por su parte, el maíz con entrega inmediata se comercializó nuevamente en US$ 200 por tonelada; la entrega en octubre cerró a US$ 202, una caída de US$ 1; y las entregas entre noviembre y febrero de 2022 alcanzaron los US$ 205, un alza de US$ 2 respecto al viernes. Además, la entrega en marzo del año próximo se mantuvo en los US$ 190; la entrega entre abril y mayo permaneció en US$ 185; junio en US$ 175; y julio en US$ 170. Por último, el girasol con entrega disponible se pactó a US$ 430 por tonelada, un incremento de US$ 20 respecto al viernes; mientras que la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se encontró sin cambios en US$ 350.

