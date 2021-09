https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 1:18

1:16

La panelista dijo que pertenece a “esa típica clase media a la que nunca le alcanza”, pero aclaró que no quiere compararse con “la gente que realmente tiene hambre”.

Televisión Mercedes Ninci habló sobre su difícil situación económica: "No tengo plata ni para cargar la tarjeta SUBE" La panelista dijo que pertenece a “esa típica clase media a la que nunca le alcanza”, pero aclaró que no quiere compararse con “la gente que realmente tiene hambre”. La panelista dijo que pertenece a “esa típica clase media a la que nunca le alcanza”, pero aclaró que no quiere compararse con “la gente que realmente tiene hambre”.

El domingo por la noche, Mercedes Ninci estuvo invitada a Debo Decir, el programa que Luis Novaresio conduce por América, y generó mucha repercusión tras contar su crítica situación económica. “No tengo plata ni para cargar la tarjeta SUBE”, afirmó. Y explicó: “La verdad es que a veces me pasa, sí. Porque yo soy de esa típica clase media a la que nunca le alcanza”.

En ese momento, quebró en llanto: “Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos. La mayor va a una universidad privada porque estudia cine y no hay universidades públicas que enseñen eso. Pero mis hijos van todos a escuela pública, pero no alcanza”.

Luego de esos dichos, la periodista estuvo invitada al ciclo A la tarde, que conduce Karina Mazzoco, en donde si bien aclaró que no mintió, también habló de la crítica situación que se vive en el país a nivel general. “No tendría que ser noticia que yo no tenga plata para cargar la SUBE porque, en realidad, a la mayoría de la gente, a los asalariados, con la inflación que hay no les alcanza. Creo que no tendríamos que discutir si a mí me alcanza, porque de última le pido a mi hermano, a mi mamá o a mi papá. El problema es que siete de cada diez chicos no tiene para comer en la Argentina. Eso es gravísimo, porque no tienen un futuro de nada”, comenzó relatando.

Y agregó: “No me quiero comparar con la gente que realmente tiene hambre. Lo que pasa es que somos parte de una clase media que no nos alcanza, nada más. Pero no me quiero victimizar porque hay gente que en este país la está pasando muy mal”. “Acá hay otro problema de fondo que es el tema de la inflación, la mala política económica de (Mauricio) Macri, la pandemia y la mala política de Alberto (Fernández), y de las últimas décadas”, sostuvo.

Por otra parte, habló sobre cómo evoluciona del problema de salud que la afectó hace un tiempo. “Estoy muy bien, me falta el último análisis del Fleni y ya me dan de alta total, porque por ejemplo ahora no puedo subir a un avión todavía, hay que cosas que no puedo hacer, pero la mayoría sí. Inclusive, la médica me dijo que ya puedo trabajar en la tele, pero me dijo que no me estrese”, aclaró.

Cabe recordar que, a principios de julio, la cordobesa se conmovió hasta las lágrimas en Lo de Mariana, el programa que conducía Mariana Fabbiani por El Trece, luego de ver las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí. Después de haberse mostrado visiblemente conmovida en televisión, se descompuso detrás de cámara y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al canal y la trasladó hacia un centro médico.