Boca con dos dudas para enfrentar a Patronato

Battaglia tiene tres opciones para la mitad de la cancha: "Pulpo" González, Almendra o Montes. Además debe definir si el enganche será Molinas o Cardona.

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, irá con lo que considera su equipo titular a enfrentar a Patronato, por el partido de los cuartos de final de la Copa Argentina a disputarse el miércoles en Santiago del Estero. Sin embargo, todavía mantiene un par de dudas en puestos de la mitad de la cancha.

El encuentro es de suma importancia para Boca, ya que la Copa Argentina es la gran posibilidad que tiene para clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2022. Por eso el técnico reservó a siete jugadores en la victoria de visitante ante Atlético Tucumán por la fecha 12da. de la Liga Profesional.

El DT tiene en su cabeza un once habitualmente titular y no se espera que varíe demasiado en el Madre de Ciudades. No obstante, una de las dudas está en el sector derecho de la mitad de la cancha, donde la primera chance sería para el "Pulpo" González, quien estuvo en el banco de suplentes el fin de semana, pero se ganó un lugar como el elemento de equilibrio del mediocampo.

De todas maneras, si el ex Racing se pudo ganar el lugar fue por la inestabilidad física de Almendra. El juvenil, de 21 años, viene de estar parado 10 días por un golpe en su tobillo izquierdo y después tuvo una molestia muscular en la misma pierna: entrenó en las últimas 48 horas en forma normal con el grupo y se verá hoy si puede aparecer entre los titulares.

El tercero en discordia es Rodrigo Montes, de 21 años, quien hizo un gol el sábado en donde fue uno de los mejores del equipo. El juvenil había jugado -ante la ausencia de la primera por el protocolo sanitario- en el empate 0 a 0 ante Banfield y la derrota por 2 a 0 ante San Lorenzo.

La otra incógnita pasa por el si el enganche será el juvenil Molinas, una de las promesas de la cantera boquense, quien tuvo unos minutos el sábado y mostró su calidad. Habrá que ver como esta en lo físico, debido a una molestia que sufrió el sábado pasado. Si no juega, el gran candidato para ese puesto es el colombiano Edwin Cardona, quien fue titular en Tucumán después de 40 días, y tuvo una aceptable tarea.

A propósito del "cafetero", su futuro en Boca es impredecible todavía: tiene contrato hasta el 31 de diciembre y el club a comienzos de noviembre tiene que determinar si hará uso de su opción de 5 millones de dólares, precio fijado por el Xolos de Tijuana, dueño de su pase.

Con este panorama, la formación sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Diego González o Agustín Almendra o Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Juan Ramírez y Aaron Molinas o Edwin Cardona; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

En otro orden, se espera para estos días el alta médica para Eduardo "Toto" Salvio, que según el parte médico oficial sería el próximo jueves. En los últimos días, el jugador realizó trabajos con pelota y fútbol en forma liviana en espacios reducidos. El delantero se recuperó de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que sufrió el 1 de marzo pasado ante Sarmiento de Junín por la Copa de la Liga Profesional.