Luciana Salazar habló de los rumores de romance con Benjamín Vicuña

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 11:56

11:51

El periodista Ángel de Brito le consultó directamente a la modelo por el rumor de acercamiento con el chileno.

Para sorpresa de muchos, este fin de semana a la noche Benjamín Vicuña y Luciana Salazar fueron vistos muy cerca en un conocido restaurante porteño.

Según contó el domingo Rodrigo Lussich, el actor chileno y la participante de La academia 2021 habrían compartido una cena junto a varias celebridades y que se habrían retirado juntos del lugar.

“Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, dijo el conductor en el ciclo “El show de los escandalones”.

El lunes, en la pista de La Academia 2021, Ángel de Brito le consultó a Salazar puntualmente por este rumor de romance.

"¿Estás saliendo con algún actor que te vincularon este fin de semana?", le preguntó el jurado a la rubia.

"Yo salir, no", dijo Luciana. "Con Vicuña", agregó el jurado. "No, yo me fui sola el otro día", sentenció ella. "¿Lo conoces, lo saludaste?", insistió el periodista. "No lo conocía, sí lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes", señaló Salazar. "¿Y con otro actor? ¿Con Mariano Martínez?", apuntó el jurado. "No", cerró Luciana entre risas.