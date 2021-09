Una argentina será jefa de producción de Marvel Studio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Victoria Alonso comenzó a trabajar en el estudio en el año 2006 y ha estado presente desde que se inició el Universo Cinematográfico de Marvel con "Iron Man" (2008).

La ejecutiva Victoria Alonso, una de las fuerzas creativas principales de Marvel Studios, es la nueva “president, physical and postproduction, visual effects, and animation production” del estudio, lo que significa que supervisará todos los aspectos de la producción de las películas y series de Marvel, desde su rodaje hasta el proceso de edición y efectos especiales.



Alonso reportará al co presidente de Marvel Louis D’Esposito. Aunque desde hace años ella es la tercera persona más importante del estudio, el cargo de presidenta reconoce el poder que ejerce de forma implícita. D’Esposito compartió con la prensa un mensaje escrito junto a la máxima autoridad del estudio Kevin Feige: “Victoria es una socia increíble, parte de nuestro equipo desde la primera Iron Man. Es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria. Nos emociona que en este rol elevado continúe junto a nosotros mientras llevamos a Marvel Studios al futuro”.



Por su parte, Alonso dio una pista con un toque de humor, sobre el futuro: “Tenemos un grupo absolutamente increíble de personas que pondrá sus muchos talentos en las emocionantes películas y series que tenemos en el cronograma. Quiero aumentar la producción de animación de nuestro estudio, ya que es una de mis pasiones personales”.



Victoria Alonso nació en la ciudad de La Plata hace 55 años. A los 19 emigró a Estados Unidos con el sueño de convertirse en actriz, allí finalmente estudió psicología y comenzó a trabajar en la industria aeronáutica alternando con algunas actuaciones.



Finalmente pasó de actuar en telenovelas a trabajar como asistente de producción y de ahí a efectos especiales, recalando en la empresa Digital Domain. Trabajó en cintas como "El Gran Pez" de Tim Burton, "Cruzada" de Ridley Scott y en la cinta animada "Shrek".



Alonso se sumó a Marvel en 2006 como jefa de efectos visuales y postproducción. Uno de sus primeros trabajos fue en "Iron Man", la película que catapultó al MCU, una de las sagas más exitosas de la historia del cine. También trabajó en "Iron Man 2", "Thor", "Captain America: The First Avenger", hasta que en 2013 ascendió a productora ejecutiva en "The Avengers", un film que logró una recaudación de 1500 millones de dólares y un reconocimiento enorme a nivel mundial.