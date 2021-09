https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 14:53

14:52

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Las Paso y las bodas electorales

MARIO PILO

"Este sistema electoral, las Paso, contribuyen a debilitar y desintegrar aún más el sistema de partidos, base de la democracia argentina, según la Constitución Nacional. Pues cualquier grupúsculo puede armar listas sin que se sepa proyecto o programa. Ni la degradada Ley de Lemas, la tramposa de Santa Fe y Reviglio, llegaba a tanto. Con ello se termina con la correcta idea política de que las internas de un partido político, asociación política institucional, la definen los afiliados, ya que ellos generan la voluntad política propia y colectiva, conforme al ideario programático del partido. Genera por lo demás, como lección extra, ingentes gastos extra del Estado; es decir, los pagamos todos, todas y todes, que buscan, generalmente, patrocinadores controvertidos, o directamente malversando los dineros de las áreas públicas. Se terminan los programas del gobierno partidario, las olvidadas plataformas, ya que los proyectos o propuestas son solo promesas individuales, que difícilmente plasmarán en gestiones de gobierno. Esconden las malhadadas boletas sábana, que dicen las Paso eliminar, pues optamos con la foto del gancho electoral, lo que nos hace presumir, en un subconsciente no racional, que conocemos al precandidato. Y después el propio voto nos dice que votamos por el resto de la lista que figura en los afiches electorales. Quiénes y cuántos se esconden detrás de un precandidato ganador. ¿Cuántos impresentables (usted que votó la foto)? ¿Los conoce? ¿Sabe que después se intercalan por el sistema D'Hont? ¿Por qué un no afiliado, no político, debe intervenir, obligatoriamente, en una interna de un partido? O peor aún: ¿por qué llegar a votar al peor precandidato de un partido por entender (y muchos lo hacen) que así favorecen en las reales votaciones, no en este ensayo, al candidato final de su propio partido? Como se ha dicho: ningún sistema electoral es perfecto, ni cerca, y siempre favorece a alguno. En este caso, a los partidos mayoritarios, especialmente del gobierno. De la misma rosa liba la mariposa su néctar y sufre el gusano sus espinas (anónimo)".

****

Simple razonamiento

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Es para preguntarle a Jorge, que dice que 50.000 Pymes dejaron 30.000 desempleados. Razonando matemáticamente, ¿qué sucedió, había 1 empleado cada dos Pymes?, ¿o algunas estaban robotizadas y funcionaban sin empleados? Solamente eso le pregunto. Gracias al diario".

****

Volver a la presencialidad

UN LECTOR

"Voy a insistir con este mensaje, con un tema que ya he tocado un par de veces en este espacio, y es respecto de la inquietud de cuándo los bancos van a volver a atender en forma normal. ¿Cuándo dejaremos por ser maltratados por estas instituciones, que están manejando, reteniendo, pisando nuestro dinero? Poniendo trabas con los turnos cuando prácticamente la vida recobró la normalidad, cuando se permiten hasta partidos de fútbol con público, pero los bancos no atienden en forma presencial (?). ¡¿Hasta cuándo, señores del gobierno, vamos a estar maltratados por estas instituciones?! Lo mismo pasa con otras entidades, otros servicios públicos, que atienden solamente en forma telefónica cuando uno tiene suerte y el sistema nervioso le aguanta. Es un disparate esperar 45 minutos para que te atiendan y no lo conseguís. Realmente, la violencia institucional que se está ejerciendo hacia la gente es impresionante. Pero evidentemente los bancos están escondiendo una jugada que es: no volver al sistema presencial; salvo en un mínimo. Entonces, me parece que el Estado no debe permitir esto. Porque son muchas las personas que tienen dificultades para hacer las operatorias vía online porque no tienen computadora, porque son grandes y no entienden, o por las razones que fueran. El banco no puede someter a este maltrato a la gente, y las instituciones de servicio tampoco. Me refiero a Assa, etc., etc.".

****

Fondos del FMI para subvencionar el circo

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Si quieren honrar a la ciudadanía, no es regalándole dinero, ni bonos basuras, ni Ahora 12, tampoco el aumento a la asistencia y otros subterfugios propios del populismo bizarro. La movida de Cristina removiendo a los incompetentes e inútiles, para incorporar a otros peores, es cuanto menos la garantía de que vuelven a perder el 14/11. Lo que necesita el pueblo es que actúen con responsabilidad, honestidad, idoneidad, sean creíbles y veraces. No es el camino correcto empapelar el país con dinero sin respaldo, generando más inflación, ya a esta altura imparable para quienes hemos transitado décadas de vida, sabemos como termina siempre en una devaluación formidable más licuación de los pesos en el sistema, no hay otra solución".

****

Llegan cartas

Supresión de Honores

Miguel Ángel Reguera

Así como el 9 de julio de 1816 entronizó la libertad en nuestro territorio, en la gesta de mayo de 1810 la igualdad dijo presente para terminar con los privilegios de aquellos que desde la metrópoli eran nombrados como funcionarios , sin permitir la participación de los nacidos en nuestra tierra.

El 6 de diciembre para reafirmar esa igualdad, a instancias de Mariano Moreno se publicaba en la Gaceta de Buenos Aires el "Decreto de Supresión de Honores". Vale la pena repasar algunos conceptos contenidos en el mismo:

Art. 2: Habrá desde este día absoluta, perfecta e idéntica igualdad entre el Presidente y demás Vocales de la Junta sin más diferencia que el orden numerario, y gradual de los asientos.

Art. 4: Ni el Presidente, ni algún otro individuo de la Junta en particular revestirán carácter público, ni tendrán comitivas, escoltas o aparato que los distinga de los demás ciudadanos.

Art. 13: Las esposas de los funcionarios públicos políticos y militares no disfrutarán de los honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos; estas distinciones las concede el Estado a los empleados, y no pueden comunicarse sino a los individuos que los ejercen.

Art.14: En las diversiones públicas de toros, ópera, comedia, etc. no tendrá la Junta palco, ni lugar determinado: los individuos de ella que quieran concurrir comprarán lugar como cualquier ciudadano.

En 1810 se marcaba un rumbo que con el tiempo se fue abandonando en las diferentes gestiones de Gobierno. Entradas de protocolo a espectáculos, autos con chofer, teléfonos, servicios personales, custodias particulares, sueldos y jubilaciones que exceden largamente el promedio de ingresos de los que tienen la posibilidad de trabajar en el sector privado y muchas más cosas en los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), multiplicado en los tres niveles de Gobierno (Nacional, Provincial y Municipal) pueden explicar en parte la apatía, el descontento y la no identificación entre el pueblo de a pie y los que ostentan su representación con banderas de distintos colores.

Volver al espíritu democrático de Mayo es condición necesaria para un buen Gobierno, la condición suficiente será determinada por la Gestión de todas las agencias del Estado que satisfagan las necesidades primordiales de los gobernados.