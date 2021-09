Sudáfrica definió su equipo para enfrentar a Nueva Zelanda

Sudáfrica había tenido un gran comienzo de Rugby Championship con dos categóricas victorias ante Los Pumas, pero Australia cortó esa racha. Por la 3° fecha, los Wallabies lo vencieron 28-26 y por la 4° fue categórica la victoria wallaby por 30-17. Ahora, el seleccionado que dirige Jacques Nienaber buscará recuperarse si quiere seguir en carrera y se mide ante los All Blacks en Townsville, el sábado a las 4 de la mañana de Argentina.

Jacques Nienaber apuesta a la experiencia para el duelo ante Nueva Zelanda. Las dos modificaciones son en el pack de forwards donde vuelve a incluir a dos jugadores que ya utilizó durante la competencia.

Por un lado, Lood de Jager que se recuperó de un golpe en la cabeza estará en el lugar de Marvin Orie. Y Kwagga Smith jugará como tercera línea en reemplazo de Franco Mostert. Además, en el banco de suplentes estarán nuevamente Elton Jantjies y Frans Steyn.

