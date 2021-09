Lewandowski recibió el Botín de Oro por ser el goleador de Europa

El polaco Robert Lewandowski recibió hoy el Botín de Oro que premia al goleador de la temporada europea, lo que el delantero del Bayern Munich logró al marcar 41 goles, superando a Lionel Messi que convirtió 30 para el Barcelona y Cristiano Ronaldo que anotó 29 para la Juventus.

El delantero de 33 años, nacido en Varsovia y que sucede al italiano Ciro Inombile, recibió la distinción en una fiesta organizada por la ESM (European Sport Media) en Barcelona.

Lewandoski recibió este premio por primera vez en su carrera en un año en el que estableció un nuevo récord en el campeonato alemán, al superar la marca de 40 goles que logró el fallecido Gerd Müller hace casi 50 años, también con el Bayern Munich.

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03