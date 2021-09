https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Apedrearon patrulleros

Dos detenidos y policías agredidos en Coronel Dorrego

Personal de la Seccional 8va. atrapó a dos delincuentes que fueron captados por las cámaras del 911 robando una bicicleta. Familiares de los ladrones salieron en su defensa y causaron numerosos daños a los móviles policiales. No obstante, no pudieron impedir que se cumpla con el operativo.

Un violento episodio se vivió este martes por la tarde noche en el barrio Coronel Dorrego de nuestra ciudad durante el arresto de dos sospechosos que eran buscados por un asalto a mano armada y que derivó en una batalla campal entre policías y familiares de los aprehendidos.

La secuencia comenzó alrededor de las 18.30 cuando dos sujetos se robaron una bicicleta en la zona de la avenida French, a la altura de Pasaje Pizzorno, a pocos metros de la avenida General Paz, en la zona norte.

Detectados por las cámaras de seguridad, desde la Central 911 dieron aviso a la policía, que salió en busca de los delincuentes, a los que les dio alcance en la intersección de las calles Dorrego y Matheu, no muy lejos del lugar donde cometieron el ilícito.

Fue allí cuando quienes iban a ser detenidos (uno de ellos portaba un arma blanca), fueron “socorridos” por amigos y familiares, que en buen número salieron en su defensa para evitar que la policía se los lleve.

Ante esta situación los uniformados pidieron refuerzos que no tardaron en llegar y el lugar se pobló de patrulleros.

Esto, lejos de calamar los ánimos, provocó una reacción de los defensores de los delincuentes, que comenzaron con una “lluvia” de piedras sobre los móviles policiales.

Los uniformados repelieron a los atacantes efectuando disparos de municiones antitumulto y lograron concluir el operativo, del que se llevaron a dos personas detenidas, quienes quedaron alojadas en la Seccional 8va.

Hasta esa sede policial se dirigieron también quienes quisieron evitar la detención de estos sujetos, aparentemente para pedir explicaciones por la retención de los mismos.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos durante el ataque a piedrazos, aunque sí varias unidades sufrieron destrozos.

Asimismo, vecinos de la zona manifestaron que quienes fueron apresados -y que serían los autores del robo de la bicicleta-, son quienes a diario mantienen en vilo a la zona debido a los constantes hechos delictivos que cometen contra personas y comercios.

