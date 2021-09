https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.09.2021 - Última actualización - 8:36

8:08

Ronnie Brunswijk disputó 53 minutos para el Inter Moengotapoe en la goleada que sufrió su equipo ante el Olimpia de Honduras de Pedro Troglio.

Liga Concacaf Insólito: mientras lo busca Interpol, el vicepresidente de Surinam debutó como futbolista Ronnie Brunswijk disputó 53 minutos para el Inter Moengotapoe en la goleada que sufrió su equipo ante el Olimpia de Honduras de Pedro Troglio. Ronnie Brunswijk disputó 53 minutos para el Inter Moengotapoe en la goleada que sufrió su equipo ante el Olimpia de Honduras de Pedro Troglio.

Este martes el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Liga Concacaf entre el Inter Moengotapoe de Surinam y el Olimpia de Honduras se vio marcado por un momento insólito.

La curiosidad del partido se dio cuando Ronnie Brunswijk, vicepresidente del país del equipo local y dueño del equipo, jugó 53 minutos. Con el número 61 en su camiseta, se convirtió en el más veterano en disputar un juego como profesional en dicha confederación.

Lo extraño de la situación no solo es la edad, sino que Brunswijk es buscado por Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico en su pasado y no podrá ser parte del encuentro de vuelta ya que no puede salir del país.

Cabe destacar que el partido finalizó a favor de Olimpia 6 a 0, equipo que es dirigido por Pedro Troglio y que tiene a Gastón Díaz, ex jugador de Colón.