https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.09.2021 - Última actualización - 9:30

9:26

Desde la provincia indicaron que se analizará la medida debido a que los asesores expertos consideran que es un buen hábito para prevenir los contagios.

Coronavirus Córdoba analiza la continuidad del uso obligatorio del barbijo Desde la provincia indicaron que se analizará la medida debido a que los asesores expertos consideran que es un buen hábito para prevenir los contagios. Desde la provincia indicaron que se analizará la medida debido a que los asesores expertos consideran que es un buen hábito para prevenir los contagios.

A contramano del anuncio emitido desde el gabinete del gobierno nacional, la provincia de Córdoba indicó que el uso de barbijo seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados y en la vía pública.

La medida se adelantó por parte del comité de expertos que asesora al gobierno provincial. Los científicos recomendaron continuar con esta medida sanitaria, porque consideran que es un buen hábito para prevenir los contagios de coronavirus.

El gobierno de la provincia de Córdoba informa que las medidas y disposiciones relacionadas con la pandemia continúan vigentes las establecidas por el decreto Nº 1068 hasta el día 26 de septiembre inclusive, como es de conocimiento público. #Coronavirus — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) September 22, 2021

“Consideramos que las medidas son apresuradas. Se trata de una decisión política y no sanitaria. No estamos de acuerdo en líneas generales con la decisión de no usar el barbijo. Sí en algunas situaciones particulares, al aire libre, y sólo”, manifestó el médico Germán Ambasch.

Por otro lado, el intendente de Córdoba Martín Llaryora comunicó la nueva batería de actividades habilitadas y los aforos permitidos, que incluyen la gastronomía y eventos deportivos y artísticos en la Capital. La Municipalidad las puso ya en vigencia desde este martes.

En el resto de las ciudades del interior, aún se espera por la posición de la Provincia. Para este miércoles está prevista una reunión de funcionarios provinciales con los cinco presidentes de los bloques de intendentes.