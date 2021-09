Copello en La Salle: jugador y referente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de los históricos jugadores del club colegial, que se encuentra en la cima del torneo de la Liga Santafesina en vísperas del clásico con Ateneo en plena definición del campeonato.

Uno de los históricos jugadores del club colegial, que se encuentra en la cima del torneo de la Liga Santafesina en vísperas del clásico con Ateneo en plena definición del campeonato.

Por Luciano Barroso

Patricio Copello es uno de los referentes del actual plantel La Salle que, de momento, lidera en solitario el torneo de la Liga Santafesina de fútbol 2021. No sólo es uno de los futbolistas que llevan los colores pintados en la piel, sino que también aporta desde su otro rol, igual o tal vez hasta más importante que el de jugador: el de vicepresidente.

El club que lo vio crecer desde los seis años, toda una vida en una institución que ha progresado de manera exponencial en la última década. Desde aquel título de liga conseguido en el 2013, pasando por el TDI y el Federal B, hasta el equipo que hoy se encuentra en lo más alto del campeonato santafesino. Copello y La Salle van de la mano, y esperan coronar su excelente andar con el título en este certamen tan atípico.

Desde el regreso a la competencia, La Salle consiguió tres victorias y dos empates: se impuso frente a Ciclón Racing y Cosmos, posteriormente igualó ante Argentino de San Carlos y Colón, y en la última fecha venció a El Pozo. Ahora, se viene una de las paradas más difíciles del torneo: el clásico colegial frente a Ateneo.

Pasión Liga, suplemento de Diario El Litoral, dialogó con el "Chino" Copello sobre el regreso de la Liga Santafesina, su doble función en el club, todos sus años allí y el presente del equipo de Mazzoni, que se perfila como uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo. Además, palpitó el clásico frente a un entonado Ateneo que quiere bajarlo de la punta.

Sobre cómo analizaría el buen andar que atraviesa el conjunto lasallano, Copello sostuvo: "Lo analizaría de dos formas, en lo grupal y en lo futbolístico. Lo grupal está a la vista, se formó un grupo muy bueno con jóvenes y grandes tirando para el mismo lado. Cuando salimos a la cancha tratamos de ser uno solo, somos todos amigos y nos hace feliz jugar donde queremos". Además, indicó que "En cuanto a lo futbolístico creo que, si bien apenas volvimos tras el parate sabíamos que nos iba a costar, teníamos un plus con el despliegue físico que nos sirve para ganar confianza y de a poco jugar mejor."

"No nos planteamos ser campeones, lo que sí nos planteamos a principio de año fue dar lo mejor de nosotros y tratar de pelear arriba". También aseguró que, con el correr de los partidos "se fueron dando cuenta para qué estaban, y hoy, después de 11 fechas, ven que están cumpliendo el objetivo". "Tal vez dure todo el torneo, o tal vez no, pero vamos a seguir dando lo mejor para cumplir hasta el final con lo que nos propusimos", afirmó.

La doble función de jugador-dirigente

"Yo formaba parte de la Subcomisión del club. A partir de este año formamos la Asociación y, cuando se designaron a las autoridades terminé de vicepresidente, casi por descarte, ja", expresó entre risas el "Chino" acerca de su importante cargo en la institución.

Sobre cómo convive con la doble función que tiene en el club, Copello aseguró que "Está hablado desde el primer momento. Pata (Mazzoni) ya lo sabe, si me tiene que sacar, me saca". Y agregó: "De hecho, una semana antes de que arranque el torneo me lesioné, me perdí las tres primeras fechas y me tocó arrancar desde atrás".

"Trato de no mezclar las cosas. En el momento que soy jugador soy jugador, y cuando soy dirigente estoy en otro tipo de función. Lo que trato de hacer es ayudar el club a conseguir lo que pueda necesitar, ya sea en infraestructura, desde lo económico, etc. Temas de Primera y Reserva no me meto, estoy más abocado a las inferiores e infantiles", señaló.

Su vida en La Salle y la época del Federal B

"En el club estoy desde los 6 años, pero sin dudas el mejor momento que viví en el club fue en el 2013, cuando salimos campeones del Apertura y subcampeones en el Clausura. Ese año no me lo voy a olvidar nunca. En el Federal tuvimos que hacer un esfuerzo enorme todos, era viajar sábado y domingo, después el miércoles jugar la Liga Santafesina. Vivíamos pensando en cuidarnos porque sabíamos que el fin de semana jugábamos y a los 3 días nos tocaba de nuevo". Y sentenció: "Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, pero competíamos contra equipos que prácticamente se dedicaban a eso y no tenían esa doble vida que llevábamos nosotros".

El clásico con Ateneo en plena definición del torneo

"El clásico, quieras o no, se vive como un partido especial, diferente. Arrancás la semana pensando cómo va a formar el otro equipo, estás desesperado por jugarlo. El folclore del partido lo hace diferente al resto, la fiesta de afuera es impresionante", expresó el referente del Jobson en vísperas de un nuevo enfrentamiento entre Ateneo y La Salle.

Y, sobre la eterna rivalidad entre los dos equipos, sostuvo que "La pica que hay entre los dos equipos queda dentro de la cancha. Afuera tengo varios amigos, como el "Mono" Peralta Pino, Nicolás Abasolo, los Chiaraviglio (Juan y Luis), me llevo bastante bien con todos. Hay respeto desde las dos partes y con algunos tengo una amistad formada".

Este sábado, La Salle deberá visitar la "autopista" para afrontar el clásico colegial. Un partido que definirá mucho en la pelea por el campeonato, que tiene al elenco de Martín Mazzoni en la cima con 24 unidades, seguido por Colón de San Justo con 23, al igual que Ateneo.