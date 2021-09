Fanáticos de L-Gante se cruzaron a las trompadas y el cantante debió frenar su show en Uruguay

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los espectadores protagonizaron una disputa deportiva, en pleno recital que el cantante brindó durante el fin de semana.

L-Gante debió frenar un show para terminar con una pelea a las trompadas entre dos fanáticos durante su visita este fin de semana a Uruguay luego de que uno le regalara al Argentino la camiseta de Peñarol.

El gesto del fanático generó la furia de un hincha de Nacional, se produjo la pelea y tras frenarla Elián Valenzuela aseguró: "Le vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, loco, porque no hay diferencias".

Seguido aclaró: "Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca Juniors, amigo. No soy de Peñarol ni de Nacional", En redes sociales aparecieron videos de la disputa.

Tras su descargo futbolístico, el cantante pidió que "no falten el respeto" y manifestó su apoyo a "la celeste". "Acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono. Ahora vamos a disfrutar. Está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha", concluyó mientras fue ovacionado por el público.