Miércoles 22.09.2021

En el 2023

Eddie Jones dejará de ser el entrenador de Inglaterra luego de la Copa del Mundo en Francia

"Es ciento por ciento, este será el último capítulo. Estos son mis dos últimos años y nunca he estado tan emocionado por el equipo que he formado".

El australiano Eddie Jones avisó que dejara su cargo como entrenador del seleccionado de Inglaterra, rival de Argentina en la próxima Copa del Mundo de rugby de 2023, tras finalizar la participación el máximo certamen a celebrarse en Francia.

En una conferencia de prensa, Eddie Jones anunció que no continuaría liderando a Inglaterra después de la Copa del Mundo de 2023 en Francia, independientemente del resultado, consignó el diario The Guardian.

Al ser consultado por la prensa inglesa durante el anuncio del plantel para los entrenamiento Jones dijo que dejaría el cargo después de 2023: "Es ciento por ciento, este será el último capítulo para mí con Inglaterra . Estos son mis dos últimos años y nunca he estado tan emocionado por el equipo que he formado".

Jones, de 61 años y el entrenador de rugby mejor pago del mundo, llevó a Inglaterra a la final de la Copa del Mundo jugada el año pasado en Japón, en donde le ganó a Argentina 39-10 en fase de grupo en Tokio y perdió la final ante Sudáfrica por 32-12.

En el mundial de Francia 2023 Inglaterra integrará el Grupo D junto a Argentina (jugarán el 9 de setiembre de 2023 en Marsella), Japón, Samoa y un equipo americano. Con información de Telam

