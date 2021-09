A los 51 años, Gabriela Sabatini sorprendió a sus seguidores con sus fotos en Mallorca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Instalada en la isla desde hace unos días, la ex tenista disfruta del mar, la playa y el ciclismo por las tardes. A la noche sale a comer con amigos y se la ve tan espléndida como feliz

Gabriela Sabatini siempre fue una diosa asi que no es sorprendente comprobar que, a los 51 años, sigue manteniendose tan en forma como a los 20 años, cuando era una jugadora de tenis profesional.

De vacaciones en Mallorca, se mostró en bikini disfrutando del sol y la playa y, claro, generó sensación entre todos los que estaban compartiendo el mismo parador que ella.

Instalada en Zurich desde 1996

Gabriela se retiró del mundo del tenis en 1996 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad de sus mayores triunfos, y actualmente vive en Zurich (Suiza) desde donde maneja su marca de perfume.

Hoy, la ex ganadora del US Open en 1990, reparte su vida entre los viajes y su marca de perfume, un emprendimiento al que le dedica energía y tiempo y, si bien el tenis no es su prioridad, asegura que siempre le va a estar agradecida.

Sabatini suele visitar a sus familiares y amigos en la Argentina y también tiene una excelente relación con Oriana, su sobrina, a quien visita en Italia cada vez que puede.

Asegura que en Suiza, donde se siente muy contenida, tiene amigos que conoce desde los 15 años y si bien son suizos, tienen orígenes españoles e italianos. Además, Gabriela destaca la tranquilidad del lugar.

Pasión por el ciclismo

Desde que se retiró del tenis profesional, Gabriela descubrió su nueva pasión, el ciclismo de ruta y lo practica a diario porque es una amante de la vida sana y el deporte

Sabatini encontró en Suiza un paraíso ideal para el deporte, especialmente para practicar ciclismo en la ruta. "En Suiza tenés a diez metros veinte montañas, entonces es muy fácil entrenar y ponerse bien en forma. Hace unos años hice el Tour de France de aficionados. Fue agotador pero buenísimo, porque podés ver de cerca a los profesionales", contó hace poco a un medio español

Su vida en Mallorca

Instalada desde hace unos días en Mallorca -una isla se encuentra en medio del mar Mediterráneo, concretamente a 180 kilómetros de la costa oriental de la Península Ibérica que es parte del archipiélago de las Islas Baleares- , una de las aficiones de Gaby es, precisamente, practicar ciclismo por toda la isla.

De hecho, subió varias fotos de ella paseando, en bicicleta, y disfrutando del paisaje. Por la noche, suele salir a comer con amigos y de día, claro, disfruta a pleno de la playa. Eso si: elige aquellas menos concurridas y solitarias para poder leer tranquila o charlar con amigos lejos de las miradas indiscretas de la gente.