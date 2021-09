La primavera llegó al Concejo con música joven

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el Día de los Estudiantes, la concejala Laura Mondino recibió a los ganadores del concurso Capital Joven de la Municipalidad: Maite Cantard, Mozz y Orden Profético. “En el futuro que construimos, las juventudes son protagonistas”, manifestó la edila.

Este martes 21 de septiembre se vivió una mañana llena de magia en la sala Zapata Gollán del Concejo Municipal, donde la concejala Laura Mondino junto a su par Leandro González compartieron un desayuno con los ganadores del certamen Capital Joven.

Se trata de una iniciativa que organizó por primera vez este año la Municipalidad a través del Área de Juventudes -con el acompañamiento de la Secretaría de Educación y Cultura- y que contó con el voto de más de 2.500 santafesinos. Los ganadores fueron Maite Cantard (categoría Pop), Mozz (categoría Freestyle, Rap, Trap y Hip Hop) y la banda Orden Profético (categoría Rock), quienes como premio lograron grabar una producción de una pieza audiovisual en la Estación Mediateca.

“Hoy, en una fecha tan particular como es el inicio de la primavera, quisimos agasajar a los jóvenes que fueron protagonistas de Capital Joven, una iniciativa de la Municipalidad que busca premiar a grupos y solistas de distintos géneros con la posibilidad de poder visibilizarse y seguir potenciando su trabajo”, dijo la concejala Laura Mondino y agregó: “Con Emilio Jatón compartimos otra forma de hacer política: una política que no impone, que escucha y construye en equipo las acciones. Y eso incluye a las y los jóvenes. Vamos a darles todas las oportunidades para que se expresen, se encuentren, se conecten y compartan”.

Maite Cantard tiene 15 años y ganó el certamen con una versión de “Pero me acuerdo de ti”, el tema que interpreta Christina Aguilera. “Para mí esto es como estar cumpliendo un sueño”, manifestó y agregó: “Todavía no puedo creer todo lo que viví. Tener la posibilidad de ir a grabar a un estudio fue increíble, me trataron re bien y todo fue mágico”.

Otro de los ganadores, Mozz, proyecto solista de Martín Oribones de 19 años, comentó que empezó a forjar su presentación durante la pandemia y que su estilo se inscribe entre el trap, el pop, el rap y el pop punk. “Grabar en un espacio profesional es un privilegio. Yo hice un tema propio que se llama ‘Por qué te vas’ y estoy muy agradecido de esta posibilidad que sé que tienen pocos artistas”, dijo y agregó: “Espero que sirva para abrir nuevas puertas y seguir creciendo en esto que tanto me gusta”.

En tanto, los integrantes de la banda ganadora en la categoría rock, Orden Profético, comentaron que se dedican al hard rock, con la premisa de reivindicar el género y su época dorada, la de las décadas del ‘80 y el ‘90. La formación completa reúne a Rafael "Fara" Fernández, Joaquín Muñoz, Sebastián Romero, Mauricio "Chamán" Fabbro, Sebastián "Chapu" Olarte y Lucio Faba. En Mediateca grabaron una nueva versión de ‘Lérame’”, un tema propio.

“Estamos felices de representar al género en este certamen y haber tenido la oportunidad de haber grabado en nuestra ciudad por primera vez y con nuestra gente nos encantó”, remarcó el cantante de la banda, quien invitó a todos a sumarse esta tarde, a las 18, a celebrar la primavera y esta oportunidad con un recital en vivo que reunirá a todos en el Mercado Progreso (Balcarce 1635).

