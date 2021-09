Schumacher y Mazepin continuarán en la Fórmula Uno

Este jueves la escudería Haas confirmó a sus dos pilotos para la próxima temporada de Fórmula Uno, Mick Schumacher y Nikita Mazepin seguirán el siguiente año en la categoría.

"Como parte de la Fórmula 1, estoy viviendo mi sueño. El primer año junto a Haas es muy emocionante e instructivo. Estoy seguro de que podré aportar toda la experiencia que he adquirido en el próximo año", dijo Schumacher.

"We’re confident we can move forward as a team and give Mick and Nikita a competitive race package to make the next step in their Formula 1 careers.”



More on the confirmation that Mick and Nikita will continue to drive for us into 2022 ⤵️#HaasF1 https://t.co/0tWGaHkQD1