"Les digo que se vayan"

Marcelo Bielsa se refirió al presente de su ex traductor en Godoy Cruz

El entrenador rosarino habló sobre sus ex ayudantes que hoy dirigen otros equipos.

Crédito: Gentileza

Marcelo Bielsa fue consultado este jueves en una conferencia de prensa del Leeds United sobre los ayudantes que se convierten en entrenadores.

“A mis asistentes siempre les recomiendo que se vayan”, comentó el Loco, cuyo ex ayudante Diego Flores está al mando de Godoy Cruz. Lo mismo sucedió con Carlos Corberán, también asistente en el Leeds y hoy dirigiendo al Huddersfield Town de la segunda división.

La pregunta vino a colación de que el actual entrenador del Tomba aún no fue derrotado y recibió el cariño del plantel tras eliminar a Racing por penales de la Copa Argentina: “Borom bom bom borom bom bom, es el equipo del traductor”.

Flores fue traductor de Bielsa durante seis años y se lanzó como entrenador de Godoy Cruz, con una clara impronta futbolística de quien fuera su jefe en Leeds United.

“Y respecto de mis actuales compañeros, siempre sueño con que todos ellos me abandonen para encontrar el espacio con el que sueñan”

Además, hizo una diferencia, remarcando que lo importante tiene que ver con el juego, y no con quien trabajó previamente: “Que hayan trabajado cerca nuestro, no es el eje que los convierte en importantes. Los entrenadores son buenos si convencen y si dan órdenes que son cumplidas”.

Desde su llegada, Diego Flores dirigió en cuatro oportunidades a Godoy Cruz y hasta ahora no conoce la derrota. Goleó a Gimnasia 4 a 0 y después a Aldosivi 4 a 1 en sus primeros dos encuentros correspondientes a la Liga Profesional.

Después, en Junín, logró empatar sobre la hora con Sarmiento, y este jueves se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina tras igualar 3-3 contra Racing en Córdoba, venciéndolo por penales.

