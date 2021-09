https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.09.2021 - Última actualización - 17:43

17:41

Las exportaciones de carnes bovinas sumaron en agosto 65 mil toneladas peso res, un volumen 25% superior al vendido al exterior en julio, pero 17% inferior al de igual mes de 2020, según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

65.000 toneladas Crecen 25% las exportaciones de carne en agosto, respecto de julio, pero caen 17% interanual Las exportaciones de carnes bovinas sumaron en agosto 65 mil toneladas peso res, un volumen 25% superior al vendido al exterior en julio, pero 17% inferior al de igual mes de 2020, según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Las exportaciones de carnes bovinas sumaron en agosto 65 mil toneladas peso res, un volumen 25% superior al vendido al exterior en julio, pero 17% inferior al de igual mes de 2020, según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

El incremento se concentró en las carnes congeladas, tanto con hueso como desosadas, indicó el trabajo del ABC.

En el caso de las carnes con hueso, la demanda de China explica totalmente su expansión, mientras que en el rubro de las desosadas, también influyó que casi se duplicaron las ventas a Israel y la buena evolución de Estados Unidos.

En tanto, en las carnes enfriadas, el guarismo total se encontró entre los mayores del año, aunque por debajo del récord que se verificó en julio, en que se apreció una fuerte incidencia de los contingentes hacia la Unión Europea; reducción parcialmente compensada por Chile, cuyo tonelaje fue el mayor desde diciembre de 2020.

Los contingentes arancelarios e Israel, y algún arrastre de embarques, permitieron sortear el límite establecido por la aplicación del decreto 408/21, que asignó cupos a cada planta exportadora, por un total equivalente a alrededor de 45 mil toneladas peso res.

Después de estabilizarse en junio y julio en 51 mil toneladas peso res, se elevaron a 65 mil toneladas, inferiores no obstante al promedio de los primeros cinco meses de 2021 y 2020; y el valor total facturado en agosto fue de US$ 240 millones, 21% menos que en el período anterior y 4% por debajo de doce meses atrás.

China continuó liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió considerablemente en su participación: promediaba 80% antes de las restricciones aplicadas y en julio se redujo a 67%, para alcanzar 70% en agosto.

Después del pico registrado en mayo último, que con 52 mil toneladas incluyó un volumen récord de carne congelada con hueso de 13.500 de toneladas, las exportaciones a China retrocedieron a 28 mil toneladas en junio y 25 mil en julio, y alcanzaron 33 mil toneladas en agosto, de las cuales unas 8.300 fueron productos con hueso.

El impacto en términos de facturación de la caída verificada fue atenuado por una mejora en el valor medio: en agosto, el valor promedio de las exportaciones de carnes desosadas a China fue de US$ 5.067 la tonelada, 42% más que doce meses atrás y sólo US$ 600 menos que el pico observado a fines de 2019.

No obstante, no compensaron el impacto de las restricciones sobre el valor facturado: en los últimos tres meses se acumula una pérdida de US$ 70 millones, comparado con el promedio mensual de los cinco primeros meses de 2021.

En los primeros ocho meses se embarcaron 536 mil toneladas peso res que reportaron US$ 1.695 millones, cifras 5% y 4% inferiores en volumen y valor con relación al período enero-agosto del año pasado.

En el mismo período, se destinó a China un total de 288 mil toneladas peso producto de carnes congeladas equivalentes a casi 400 mil toneladas peso res, tres cuartas del total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas.

La firmeza de los embarques a este destino hasta la aplicación de las medidas determinó un aumento de 3%, respecto de igual lapso de 2020; y el total facturado se redujo 4%.

Con información de Telam